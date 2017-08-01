رغم اتهامات دول الحصار الرباعية لقطر بدعمها لإيران التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره السعودي عادل الجبير على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي من اجل دراسة التطورات المتعلقة بالقدس المحتلة والمسجد الاقصى.

وانتشرت صور مصافحة الوزيرين على نطاق واسع فور التقاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الوزيران وصلا الى اسطنبول صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي من أجل دراسة احدث التطورات المتعلقة بالقدس المحتلة والمسجد الاقصى في ظل الممارسات التعسفية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتسود خلافات حادة بين القوتين الإقليميتين في المنطقة سواء في اليمن أو العراق وسوريا.