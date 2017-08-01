نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، أبياتا شعرية عبر صفحته بـ”تويتر” حاول فيها الإساءة لدولة قطر والسخرية منها، ليفاجئ بسيل من التعليقات والردود التي قلبت “سحره” عليه، منها أبياتا شعرية مضادة على نفس “الوزن والقافية” التي اتبعها.

ودون “خلفان” في تغريدته التي نشرها عبر صفحته الخاصة بـ”تويتر” ورصدتها (وطن) في محاولة يائسة كعادته للنيل من قطر والإساءة لها: “يا دوحة الحمدين لا تتفلسفي ما عاد فعلك للخيانة يختفي ، بانت ضغائنك وبان سوادها لن تطهري يوما ولو تتنظفي” كما ورد بنص تغريدته.

ليرد على الفور حساب “زرقاء اليمامة” بأبيات مضادة حازت إعجاب الكثير من النشطاء، حيث جاءت على نفس الوزن والقافية التي اتبعها “خلفان”:”يا دوحة الحمدين لا لم تنصفي وبمثل مجدك كل مجد يكتفي .. لك في الريادة كلُّ صرحٍ شامخٍ وإذا دعيتِ إلى الخنا تتعفّفي”.

يا دوحة الحمدين لا لم تنصفي

وبمثل مجدك كل مجد يكتفي

لك في الريادة كلُّ صرحٍ شامخٍ

وإذا دعيتِ إلى الخنا تتعفّفي pic.twitter.com/zUqAxvjkIN — زرقاء اليمامة (@zurqaa_alymama) July 31, 2017

بينما غردت “Lubna Al-Essa لبنى” ساخرة من رئيس شطرة دبي السابق:”اتوقع مدرس العربي اللي درسك انتحر 🤣 go to sleep Dhahi”

اتوقع مدرس العربي اللي درسك انتحر 🤣 go to sleep Dhahi — Lubna Al-Essa لبنى (@blue_qa) July 31, 2017

وقال “Dr zak abd‏”:”ومعلمك المسخ بن زايد قديس ياخنزير ريحتكم النتنه فاحت يا معفن لعنة الله عليك وعليه”.

ومعلمك المسخ بن زايد قديس ياخنزير ريحتكم النتنه فاحت يا معفن لعنة الله عليك وعليه — Dr zak abd (@zakabd1962) July 31, 2017

وذكر حساب “Moh” مستنكرا تغريداته المسيئة والمسيسة لقطر ليل نهار:”ماتعبت وانت تغرد عن قطر. ًانا تعبت وانا اقرأ”

ماتعبت وانت تغرد عن قطر. ًانا تعبت وانا اقرأ — Moh (@Aljammal5) July 31, 2017

وخاطبه المغرد “ناصر علي الشرعبي” بقوله: “هذا ما تبقى تريد إقحام الشعراء في الخلاف لتزيد الطين بله بهجاء العرب بعضهم بعضا إنا لله وإنا إليه راجعون ضاعت العقول والله يعلم بالخاتمه”