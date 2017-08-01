لقي مروض أفاعي مغربي مصرعه بعدما لدغته أفعى سامة عندما كان يلهو معها في عرض أمام المارة، في حادث مأساوي مؤثر في حي بمدينة “مارتيل” الساحلية.

وكان الرجل يتلاعب بالأفاعي بين يديه أمام المارة حتى يتمكن من كسب بعض المال، إلا أن إحداها باغتته ولدغت مالكها لدغة قاتلة في يده اليمنى عجّلت بوفاته رغم محاولات إسعافه.

وتظهر في الفيديو صور احتضار المواطن الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن على المواطنين، خاصة أبناء هذه المدينة والمارة الذين عاينوا الحادث، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحد المروضين إلى اللدغ من طرف أفاعيه، رغم الخبرة التي يمتلكونها في هذا المجال.