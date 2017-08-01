نجا ضابطُ شرطة أمريكيّ في ولاية تكساس من حادثِ سيرٍ مرعب، تعرّض له بعدما اوقف سيارةً على جانب الطريق لمخالفتها.

وقال الضابط “مات ليسيل- Matt Lesell” لصحيفة “ذا صن” البريطانيّة، بعد الحادث الذي اصيب فيه بجروحٍ وكسور طفيفة، إنه طار في الهواء بفعل قوة الإصطدام الذي تسببت به سيارةٌ لأُخرى أوقفها لتحرير مخالفةٍ لسائقها.

وقال “ليسيل” انه شعر وكأنه “يدور في غسالة” عندما قذفته قوّة الأصطدام في الهواء.

وأضاف: “في كل مرة أشاهد الفيديو، أصاب بالدهشة”.

وأوضح قائلاً: “وظيفتي هي الذهاب إلى الحوادث ورؤية الأحداث المروعة، ولقد رأيت حوادث سيئة .. أنا محظوظ بعد هذا الحادث”.