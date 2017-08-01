أعادَ ناشطون على مواقع التواصل، تداول مقطع فيديو، أظهر لحظة عبور يخت “سيرين”، الذي يملكه ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان، قناةَ السويس، والذي يبلُغ ثمنه 550 مليون دولار.

ويعد اليخت في المركز الـ15 بين أكبر اليخوت في العالم، وصُنع عام 2011، ويبلغ طوله 439 قدمًا ويتّسع لـ24 ضيفًا يُمكن أن يمكثوا في 12 غرفة.

كما يضمّ مهبطَي طائرات وحائط تسلّق ومنتجع كامل التجهيز، إضافةً إلى 3 أحواض سباحة وغرفة تحت الماء.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قالت إنّ “ابن سلمان” اشترى اليخت في صيف عام 2014، أثناء قضائه إجازة بجنوب فرنسا، حين أُعجب به وهو أحد اليخوت التي كان يملكها رجل الأعمال الروسي “يوري شيفلر”. وعلى الفور طلب محمد بن سلمان شراءه، بعدما دفع ثمنه 550 مليون دولار، بحسب الصحيفة الأمريكية.