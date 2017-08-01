كشفت مصادر فلسطينية، أن الرئيس محمود عباس قدم لحركة “حماس” في قطاع غزة عرضا سخيا يخرجها من جميع أزماتها الحالية مقابل إنهاء ترتيباتها الأخيرة مع القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان.

ووفقا للمصادر فقد اقترح “عباس” وقف وتجميد كل إجراءات الرئاسة العقابية بما فيها التراجع عن قطع الكهرباء والسماح بدخول مادة الديزل وسحب قرار البنك المركزي الفلسطيني بمنع تحويل الدولار او العملة الأجنبية لفروع البنوك العاملة في القطاع، مقابل حل اللجنة الإدارية في القطاع والإعلان عن إنهاء الترتيبات التي جرت مع محمد دحلان وفورا.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لصحيفة “رأي اليوم”، فإن خطة عباس تعتبر خطوتان من كل جانب هما الأساس قبل الانتقال للمرحلة التالية وهي العودة وفورا لطاولة المصالحة و”إنهاءالإنقسام” ثم حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات والمبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع حماس.

وأكدت المصادر أن المقترح تم تقديمه باتصالات مباشرة عبر مدير المخابرات ماجد فرج وبدعم من مستشار الرئيس عزام الأحمد وروحي فتوح .

من جانبها ووفقا للمصادر، فقد ردت حركة “حماس” بالموافقة من حيث المبدأ على العرض شريطة أن يعلن “عباس” وقف كل الإجراءات العقابية أولا وقبل التفاوض على بقية التفاصيل وشريطة أن لا تعلن حماس إسقاط كل ترتيباتها مع أي طرف، لتضمن التنفيذ، مشيرة إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة للوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين.