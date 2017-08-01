أجرى الإعلامي المصري جمال ريان، المذيع بقناة “الجزيرة” الإخبارية، استفتاء بصفحته على تويتر حول شعبيته في مصر، وكانت النتيجة التي اكتسح فيها “ريان”بنسبة تأييد بلغت 70% صادمة لأتباع السيسي ولجانه الإلكترونية بتويتر.

وكان “ريان” قد نشر، أمس الاثنين، استفتاء عبر صفحته الرسمية بتويتر رصده (وطن) وطلب فيه من المصريين التصويت حول شعبيته في مصر وهل هو مرحب بعودته أم لا؟، حيث جاء نص الاستفتاء: “جمال ريان مصري الهوى ، يتوق لزيارتها واهلها وإحبابها الكرام مستقبلا ، فهل هو شخص مرحب به من الشعب المصري ؟ #مصر”.

جمال ريان مصري الهوى ، يتوق لزيارتها واهلها وإحبابها الكرام مستقبلا ، فهل هو شخص مرحب به من الشعب المصري ؟ #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) July 31, 2017

ليفاجئ مذيع “الجزيرة” بنسبة تأييد كاسحة وصلت 70%، ويعلق من جديد متحديا وسائل الإعلام المصرية نشر هذه النتيجة بقوله: “جمال ريان ابن قناة الجزيرة وأول مذيع فيها مرحب به بنسبة 70% في مصر شكرا يا رجال ونساء مصر الكرام . اتحدى الاعلام المصري تناول النتيجة #مصر”.

جمال ريان ابن قناة الجزيرة وأول مذيع فيها مرحب به بنسبة 70% في مصر شكرا يا رجال ونساء مصر الكرام . اتحدى الاعلام المصري تناول النتيجة #مصر https://t.co/fih6wBWJzC — جمال ريان (@jamalrayyan) August 1, 2017

وصدمت نتيجة الاستفتاء، لجان السيسي الإلكترونية على “تويتر” الذين أخذوا بالنباح والسب في التعليقات على نتيجة الاستفتاء للفت الانتباه عن النتيجة، وافتعال مناقشات جانبية تصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.

واختتم “ريان” تغريداته قائلا:”رغم حملات التشويه الاعلامية المسعورة ضدي “احمد الله” وقوف ٧٠٪ من المصريين الى جانبي وهذا ليس ببعيد عن أصالة وكرم وخلق الشعب المصري العظيم”

رغم حملات التشويه الاعلامية المسعورة ضدي "احمد الله" وقوف ٧٠٪ من المصريين الى جانبي وهذا ليس ببعيد عن أصالة وكرم وخلق الشعب المصري العظيم pic.twitter.com/1eXh5CAI5S — جمال ريان (@jamalrayyan) August 1, 2017