استنكر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، الألفاظ التي استخدمها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والشهير بـ”مفتي السيسي”، والمعروف بتصريحاته المثيرة للجدل دائما، عندما أراد أن ينتقد الملحدين الذين ينكرون وجود الله بقوله:”الدنيا هتبقى خازوق مغري لو مفيش ربنا”.. حسب وصفه.

وفي غضون ساعات قليلة تم تداول تصريحات “مفتي السيسي” على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي اقترنت بانتقادات لاذعة لـ”جمعة”، حيث أكد النشطاء أن مثل تلك الألفاظ يجب ألا تصدر عن من يدعون أنفسهم بـ “علماء الأمة”.

وضمن تلك التعليقات المناهضة لتصريحات علي جمعة قال “marzouk elsharkawy”: “أمثالك من شوهوا دين (الإسلام) (وادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) (وجادلهم بالتي هي أحسن) (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)”

أمثالك من شوهوا دين (الإسلام)

(وادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)

(وجادلهم بالتي هي أحسن)

(ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) — marzouk elsharkawy (@marzoukelsharka) July 31, 2017

بينما سخر الداعية الإسلامي المعروف “حامد نبهان” من تصريحات “جمعة” بقوله:”#علي_جمعة فيما يحكيه عن الإمام عجوة إبن أبي البلح السباطي #بلحة”

#علي_جمعة فيما يحكيه عن الإمام عجوة إبن أبي البلح السباطي#بلحة pic.twitter.com/Imtigbl49d — حامد نبهان (@11h_n) August 1, 2017

وعلق “عصام مصراوي” ساخرا:”عاوزين نعمل أغنية يكون مطلعها #الدنيا_خازوق_مغري للفنان المبدع #علي_جمعة”.

عاوزين نعمل أغنية يكون مطلعها #الدنيا_خازوق_مغري للفنان المبدع #علي_جمعة — ♡ عصام مصراوي ♡ (@EsamMasrawie) July 31, 2017

ووجهت “SawsanBashier ” النصح لمفتي السيسي بقولها: “نصيحة للشيخ #علي_جمعة “بلاش الارتجال الغير مدروس”

نصيحة للشيخ #علي_جمعة "بلاش الارتجال الغير مدروس"

علي جمعة لل #الملحدين " الدنيا هتبقى خازوق مغري لو مفيش ربنا"https://t.co/ytFNvMeHfG — Sawsan B (@SawsanBashier) August 1, 2017

وأضاف “السيد إمبابي” ساخرا: “لا تتعجبوا من اللفظ الخادش الذى إستخدمه مفتى الديار و عضو هيئة كبار العلماء على جمعة إنه تجديد الخطاب الدينى”

لا تتعجبوا من اللفظ الخادش الذى إستخدمه مفتى الديار و عضو هيئة كبار العلماء على جمعة

إنه تجديد الخطاب الدينى — السيد إمبابي (@carthage4books) August 1, 2017

وأثار الدكتور “علي جمعة” مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حالة من الجدل بعد أن صدر منه لفظ خارج على الهواء مباشرة.

وإنهالت التعليقات التي تطالبه باختيار الألفاظ الطيبة، وأنه لا يليق أن تخرج منه هذة الألفاظ على الهواء على الرغم أنه كان يقصد إضاح الأمر ويكشف للملحدين عن الصعوبة القاسية التي كانت ستواجة الإنسان لولا وجود الله.

وكان “جمعة” يرد على تفكير الملحدين من خلال لقائه، أمس الاثنين، في برنامج “والله أعلم” الذي يذاع على قناة “cbc”.

حيث قال: “إن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ويقدر لهم الرزق والأجل من أجل أن يحظوا بنعيم الدنيا وحسن ثواب الأخرة وأن أول طريق السعادة هو الله مشيرا أن بعض الناس الآن بتضحك على الناس وتقول ليهم لا يوجد الله وأن ربنا ده وهم من صنع البشرية وأوضح الدكتور علي أن لو مفيش ربنا الدنيا هتبقى سودة وكئيبة و”خازوق مغرى” وتبقى وحشة قوى والملحد ده عاوز يتعس نفسه.” حسب قوله.

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