كشفت وكالة رويترز عن تفاصيل جديدة بشأن كواليس الإعدام العلني أمام حشودٍ كبيرة من الناس في العاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، لقاتل الطفلة رنا، التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، بعد اغتصابها قبيل عيد الفطر المبارك.

ويبدو أن السلطات الحوثية، المسيطرة على صنعاء، كانت تخشى من هجوم قبلي على القاتل قبيل تنفيذ الإعدام.

وكانت إجراءات الأمن مشددة ؛خشية إقدام رجال قبائل مسلحين من أقارب الضحية على مهاجمة المغربي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء: إن خمس سيارات أمن رافقت شاحنة الشرطة ،التي نقلت القاتل إلى ميدان نفذ فيه الإعدام.

وأطلق شرطي خمس رصاصات من بندقية آلية على محمد المغربي (41 عاما)، وهو يرقد ويداه مقيدتان وراء ظهره على دثار مفروش على الأرض بميدان التحرير بعدما قرأ قاضٍ حكم الإعدام.

ويبدو أنه تم اختيار دثار أبيض ليتمكن العامة من رؤية دم القاتل والتأكد من تنفيذ الحكم.

وقال يحيى المطري ،والد الطفلة، للصحافيين عقب تنفيذ الحكم إنه شعر وكأنه ولد من جديد. وقال الرجل: “هذا أول يوم في حياتي. أشعر بارتياح الآن”.