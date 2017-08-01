تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير السعوديّ محمد بن نايف، قيل إنها التُقطت صباح الثلاثاء في قصره بمحافظة جدة.

وظهر الأمير “بن نايف” في الصورة وهو يقف على إحدى شرفات القصر المطل على البحر، ويمسك بيده كأساً من الشاي.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قال إن الأمير محمد بن نايف يخضع للإقامة الجبرية في قصره بمدينة جدة، وممنوع من السفر إلى خارج السعودية، وذلك بعد إعفائه من منصب ولي العهد وإسناد المنصب إلى الأمير محمد بن سلمان.

واعتبرت الصحيفة أن تقييد حركة بن نايف يدل على الخوف من إحباط بعض أفراد العائلة الملكية بسبب التغييرات التي أمر بها الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا، ومن تغذية ظهور بن نايف العلني لهذا النوع من المشاعر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير أن هذه الإجراءات “مؤشرات على أن محمد بن سلمان لا يريد أية معارضة”.