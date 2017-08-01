وجه وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية صفعة لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، ناعتا إياه بالكذاب.

وقال “العطية” خلال لقائه مع قناة “الجزيرة” في رده على اتهامات وزير الخارجية البحريني لقطر بأنها قدمت إحداثيات للقوات البحرينية والإماراتية للحوثيين في اليمن مما أدى لقصف هذه القوات في “مأرب”: “أستطيع أن أجزم بأن الشيخ خالد الخليفة يعلم أنني أعلم أنه غير صادق”.

وأضاف أن القوات القطرية، كانت مهمتها حماية سبع نقاط على الحدود الجنوبية للمملكة ولم يطأ قدم أي فرد من القوات المسلحة القطرية مأرب.

يعلم اني اعلم انه غير صادق ،، عزالله صدقت يا ابن الزعيم #تونا_ما_بدينا pic.twitter.com/PS589tzSBR — مبارك زايد ال شهوان (@mzalshahwani) ١ أغسطس، ٢٠١٧

وكان خالد آل خليفة قد زعم في مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية” DMC” التابعة للجيش المصري، أن قطر لعبت دورا سلبيا في الملف اليمني وأن السلاح الإيراني الذي دخل للحوثيين في اليمن يمثل تهديد مباشر للدول العربية، وأن قطر “متورطة في نقل إحداثيات تواجد قوات التحالف العربي للحوثيين”.