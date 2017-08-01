وجه وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، صفعة لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، ناعتا إياه بالكذاب.

 

وقال “العطية” خلال لقائه مع قناة “” في رده على اتهامات لقطر بأنها قدمت إحداثيات للقوات البحرينية والإماراتية للحوثيين في مما أدى لقصف هذه القوات في “مأرب”: “أستطيع أن أجزم بأن الشيخ خالد الخليفة يعلم أنني أعلم أنه غير صادق”.

 

وأضاف أن القوات القطرية، كانت مهمتها حماية سبع نقاط على الحدود الجنوبية للمملكة ولم يطأ قدم أي فرد من القوات المسلحة القطرية مأرب.

 

وكان خالد آل خليفة قد زعم في مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية” DMC” التابعة للجيش المصري،  أن لعبت دورا سلبيا في الملف اليمني وأن السلاح الإيراني الذي دخل للحوثيين في اليمن يمثل تهديد مباشر للدول العربية، وأن “متورطة في نقل إحداثيات تواجد قوات للحوثيين”.

 