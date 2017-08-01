تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعود لشهر تموز/يوليو 2009، يظهر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، وهو يؤكد بأن البحرين ستكون دوما السند والشقيق لإيران.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قال “آل خليفة” خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني في رده على الاستفسارات الإيرانية حول الاجتماع الذي عقد في نيويورك في نھایة 2008 وضم أعضاء دائمین في مجلس الأمن الدولي مع ممثلي دول مجلس التعاون الخلیجي، مؤكدا بأن ذلك الاجتماع “لیس موجھا ضد إیران بل ھو لمصلحة إیران “.

وأضاف ” نحن أشقاء إیران نحن أصدقاء إیران ونحن دائما سنكون موقف السند لإیران في أي جانب، فحضرنا الاجتماع وبینا وجھة نظرنا ولیس ھناك أي شيء أو أي شيء سلبي في ھذا الاتجاه”.

يشار إلى أن دول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” قد قطعت علاقاتها مع قطر بعد تلفيق تصريحات على لسان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حول علاقة بلاده بإيران من خلال اختراق وكالة الأنباء القطرية، التي ثبت مسؤولية الإمارات عن هذا الاختراق.