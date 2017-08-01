تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعود لشهر تموز/يوليو 2009، يظهر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، وهو يؤكد بأن البحرين ستكون دوما السند والشقيق لإيران.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قال “آل خليفة” خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني في رده على الاستفسارات الإيرانية حول الاجتماع الذي عقد في نيويورك في نھایة 2008 وضم أعضاء دائمین في مجلس الأمن الدولي مع ممثلي دول مجلس التعاون الخلیجي، مؤكدا بأن ذلك الاجتماع “لیس موجھا ضد إیران بل ھو لمصلحة إیران “.
وأضاف ” نحن أشقاء إیران نحن أصدقاء إیران ونحن دائما سنكون موقف السند لإیران في أي جانب، فحضرنا الاجتماع وبینا وجھة نظرنا ولیس ھناك أي شيء أو أي شيء سلبي في ھذا الاتجاه”.
وزير خارجية البحرين:
نحن أشقاء إيران ونحن أصدقاء إيران وسنكون دائما في موقف السند لإيران
ومن شدة فرحه بلقاء #نجاد تعثّر بالأرض😆
زمان يافن🌚 pic.twitter.com/t22eyTYivA
— تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) July 31, 2017
يشار إلى أن دول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” قد قطعت علاقاتها مع قطر بعد تلفيق تصريحات على لسان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حول علاقة بلاده بإيران من خلال اختراق وكالة الأنباء القطرية، التي ثبت مسؤولية الإمارات عن هذا الاختراق.
تعليق واحد علي ““شاهد” وزير الخارجية البحريني: نحن أشقاء إيران وأصدقاؤها ولن نكون إلا في موقف السند لها”
الكلب البرميلي البحريني.نباح بن نباح من سلالة النباحين…عش كلبا واحيا كالكلاب ومت مثل الكلاب