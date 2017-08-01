نشر الكاتب السعودي تركي الشهلوب، مقطعا مصورا أظهر ما وصفه بـ “فضيحة جديدة لـ آل سعود”، حيث يظهر “الفيديو” رجل مرور سعودي يقوم بعملية تصوير عشوائي للسيارات المارة بهدف جمع عدد من المخالفات دون المبالة بارتكاب السيارات مخالفات فعلا من عدمها.

وعلق “الشهلوب” على المشهد الذي وصفه بأنه أحد الطرق التي يتبعها آل سعود لتعويض المبالغ الكبيرة التي حصل عليها ترامب في صفقته الأخيرة مع سلمان ونجله والتي تعد بمثابة “الجزية”، حيث قال في تغريدة له بـ “تويتر” رصدتها (وطن) :”فضيحة … هكذا يتم تعويض ما أخذه #ترامب … من جيب المواطن المسكين !!”

📍فضيحة …

هكذا يتم تعويض ما أخذه #ترامب … من جيب المواطن المسكين !! pic.twitter.com/QtWWZSWDqt — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) August 1, 2017

وحاول “د. محمد الضويان‏” في رده على الكاتب السعودي تركي الشهلوب، الدفاع عن شرطي المرور بقوله: “الحزم في تطبيق الأنظمة واحترامها والحفاظ على سلامة عابري الطريق مطلب ولا علاقة له بترامب أو غيره أخي تركي !!!”

الحزم في تطبيق الأنظمة واحترامها والحفاظ على سلامة عابري الطريق مطلب ولا علاقة له بترامب أو غيره أخي تركي !!! — د. محمد الضويان (@maldhwayan) August 1, 2017

ليرد عليه المغرد “AhmedAlEmari” مؤكدا صحة الفيديو المنشور:”لا والله إلا تصوير عشوائي والمهم يجيب عدد محدد من المخالفات بالصدق بالكذب لا يهم , ألا لعنة الله على تلك اللحية وعلى ذقون وظفتها لظلم الناس”.

لا والله إلا تصوير عشوائي والمهم يجيب عدد محدد من المخالفات بالصدق بالكذب لا يهم , ألا لعنة الله على تلك اللحية وعلى ذقون وظفتها لظلم الناس — AhmedAlEmari (@Ahmed_AlEmari) August 1, 2017

كما أكد عدد كبير من المغردين السعوديين صحة الفيديو المنشور، منهم حساب “عاشق الفاروق” الذي قال:”ال سلول قوادين حراميه واللي يطبلون لهم اقود وانجس منهم”

ال سلول قوادين حراميه واللي يطبلون لهم اقود وانجس منهم — ⚔️ عاشق الفاروق ⚔️ (@Emperor505) August 1, 2017

وقال حساب “مواطن بسيط”: “الهدف المال لا الامان لو كان الاهتمام بالأمان عالي كانت التوعية عالية لكن كاميرا مخبأة وامن طرق متخفي خلف تل صغير ومرور سري التصيد سلوك سيء”

وتابع:”ساهر كانوا يضعونه في اماكن لايشاهده المار فالهدف كان الربح لا الامان ونفس الكلام ينطبق على التشديد المبالغ فيه اولا شدد بالتوعية قبل التطبيق”

الهدف المال لا الامان لو كان الاهتمام بالأمان عالي كانت التوعية عالية لكن كاميرا مخبأة وامن طرق متخفي خلف تل صغير ومرور سري التصيد سلوك سيء — مواطن بسيط (@eng___fares) August 1, 2017

ساهر كانوا يضعونه في اماكن لايشاهده المار فالهدف كان الربح لا الامان ونفس الكلام ينطبق على التشديد المبالغ فيه اولا شدد بالتوعية قبل التطبيق — مواطن بسيط (@eng___fares) August 1, 2017

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء زيارته الأخيرة للسعودية، قام بعقد صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، و350 مليارا على مدى السنوات العشر المقبلة.