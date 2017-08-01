نشر الطاهي التركي الشهير “نصرت” عبر صفحته على إنستغرام صورةً تجمعه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي زاره في مطعمه بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ليتناول وجبة اللحم من يد الطاهي التركي الذي صار علامة مميزة برشة الملح المميزة له على قطع اللحم.

ويظهر في الصورة نصرت وهو ممسك بقطعة اللحم الناضجة مستخرجاً منها بعض العظم، وإلى جواره ولي عهد أبوظبي، جالساً على طاولته وهو ينظر إليه معجباً بأدائه في معالجة قطعة اللحم.

BABA @mohamedbinzayed #saltbae #salt #salt A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Jul 31, 2017 at 8:27am PDT

ويملك الطاهي وصاحب سلسلة مطاعم في تركيا وخارجها تسمى “نصر-إت” عدداً لا بأس به من المتابعين على إنستغرام، لكن سريعاً ما زاد العدد في الآونة الأخيرة ليتخطى 4 ملايين متابع، بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرش اللحم بالملح بطريقة مثيرة، جعلت عدد مشاهداته يتجاوز 10 ملايين مشاهدة.

وهو ما يُميزه حتى أُطلِق عليه اسم “سولت باي”، التي تعني حبيب الملح. وليست هذه المرة الأولى التي يتناول فيها محمد بن زايد طعامه من يد الطاهي التركي نصرت، حيث زاره من قبل في مطعم.

The King🔪 @mohamedbinzayed A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Jan 28, 2017 at 4:31am PST

يُذكر أن الطاهي الشهير يُقيم في دبي حيث يعمل في مطعمه، وقد تسابق الشيوخ والمشاهير لالتقاط الصور معه وتذوق اللحم من يديه بحركة ذر الملح ببطء كما يفعل، ومنهم حاكم دبي محمد بن راشد.