اقتلعت مجموعة من الاشخاص عيني شاب مصري من منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء في مصر، بعد احتطافه تحت تهديد السلاح، تنفيذاً لتهديداتهم له بذلك لإجباره على تطليق زوجته، تمهيداً لخطبتها من أحد الشباب.

وقال الشاب سالم رمضان فريج إنه تعرض للنزيف ولم يعد يبصر، وأبلغ هؤلاء الشبان والدته بمكانه، حيث وصلت ومعها أحد أقاربه لمكانه، وقاموا بنقله إلى مستشفى بالإسماعيلية، وهناك وجه اتهاما رسميا لهؤلاء الشباب، وحرر محضرا ذكر فيه تفاصيل الواقعة، ونقلته إدارة المستشفى لمستشفى جامعة الزقازيق، حيث أكد الأطباء إصابته بتهتك في القرنية وتفريغ ذاتي بالعين اليسرى واليمنى.

وأشار سالم إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة.بحسب “العربية”

وقال إن زوجته أقرت في التحقيقات بأن المتهمين قاموا بالتفريق بينها وبين زوجها، وأنها لا تعلم إذا كان قد تم تطليقها أم لا، مضيفاً أنه رد على ذلك أمام المحكمة بأنه لم يقم بتطليقها، وأنها ما زالت زوجته.

وأضاف في أقواله أن المتهمين هم من أوهموا أسرة زوجته وشقيقها بأنه طلقها غيابياً، وهو ما لم يحدث، مشيراً إلى أنهم ارتكبوا جريمتهم لإجباره على تطليقها، ولذلك قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 27 آب/أغسطس القادم للحكم.