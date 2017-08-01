نشرت صفحة قناة “وطن” الفضائية بـ”فيس بوك”، مقطعا مصورا يظهر حقيقة مشروع “قاعدة محمد نجيب العسكرية”، التي افتتحها السيسي بمدينة “الحمام” في مرسى مطروح، يوم 22 يوليو الماضي، حيث أظهر الفيديو الحجم الحقيقي للإنشاءات الجديدة بالقاعدة، والذي لا يتعدي عشرة مبانٍ من 1155 ادعى السيسي ومتحدثه العسكري أن أغلبها منشآت حديثة.

ويعد افتتاح تلك القاعدة بحضور كلا من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى وقائد محاولة الانقلاب الليبية خليفة حفتر؛ إحدى طرق السيسي الجديدة للحفاظ على الدعم الخليجي واستقطاب المزيد من “الرز”، حيث أعلن عبد الفتاح السيسي أثناء حفل الافتتاح بأن القاعدة ستكون مقرًّا لإجراء تدريبات عربية مشتركة.

وحوى الفيديو المنشور عدة صور مأخذوة من صفحة «كلنا خالد سعيد لكل المصريين»، بينت الحجم الحقيقي للإنشاءات الجديدة، الذي لا يتعدي عشرة مبانٍ من 1155 ادعى السيسي أن أغلبها منشآت حديثة.

وذكرت الصفحة، «بعد إعلان السيسي افتتاح فنكوش قاعدة محمد نجيب عكف فريق من مديري الصفحة علي جمع وتحليل ومقارنة صور الأقمار الصناعية الحديثة والقديمة المتاحة للقاعدة على شبكة الإنترنت؛ لتتضح مفاجآت مذهلة».

وكانت صفحة المتحدث العسكري على «فيس بوك» قالت إنّ «قاعدة محمد نجيب العسكرية تعدّ أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر، يتمركز بها تجميع قتالي قوي يتوافر به المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية».

لتكذب صفحة «كلنا خالد سعيد لكل المصريين» تصريحات المتحدث العسكري السابقة، وتؤكد أنه «بمقارنة صور القاعدة عام 2017 بصورها عام 2009 تبيّن أن عدد المباني الجديدة لا يتعدى العشرة من أصل 1155 مبنى، وكذلك حمام السباحة الذي استعرض المتحدث العسكري صوره في فيديو التعريف بالقاعدة تبيّن أنه قديم ويعمل من قبل 2009. كذلك محطة الصرف الصحي وتحلية المياه تظهر صور الأقمار الصناعية أنها تعمل من قبل عام 2009».

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