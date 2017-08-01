اقدمت عارضةٌ من بنغلاديش على شنقِ نفسها، أثناء مكالمة فيديو مع زوجها عبر برنامج “سكايب” للمحادثات؛ لوجود خلافاتٍ بينهما. وفقَ ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة

وذكرت تقاريرُ محليّة انّ العارضة Risila Binte, تبلغ من العمر (22 عاماً)، وجدت مشنوقةً في منزلها في دكا، عاصمة بنغلاديش.

وأشارت التقارير إلى أنّ العارضة لديها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، كانت في منزل جدها وقت انتحار والدتها.

وقالت “ديلي ميل” إن عارضة الازياء الشابة كانت تدرس الأدب الإنجليزي من جامعة “أتيش ديبانكار” للعلوم والتكنولوجيا قبل وفاتها.