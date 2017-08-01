تداول ناشطون قطريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للشاعر القطري، محمد بن الذيب العجمي، وهو يتحدى دول الحصار أبيات شعرية، مشيدا في الوقت نفسه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “ابن الذيب” خلال حضوره إحدى المناسبات ملقيا أبياتا شعرية يقول فيها: “شكرا على هذا الخطاب، الله يحفظك يا تميم.. هذا الكلام اللي سواه السيف قصاص العظم”.

وأضاف قائلا: “يا سيد الأمجاد لو طال الحصار الله كريم.. ما عندنا حبّة (قُبْلة) خشم للي يبي حبّة خشم”.

وفي رسالة إلى دول الحصار، قال ابن الذيب: “صبرت لعيون الحشيم ابن الحشيم ابن الحشيم.. لكن من لا يحشم بلادي ترى ما ينحشم”.

وفي رده على الأقاويل المنتشرة بأنه يعيش تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه، قال ابن الذيب: “أنا تراي مواطن بداري ترى ماني مقيم.. في ظل أخو روضة تميم المجد رفرف يا علم”.

يشار إلى أن السلطات القطرية اعتقلت الشاعر ابن الذيب في العام 2011؛ بسبب قصيدة ألقاها، اعتبرت تحريضا على نظام الحكم، وحكم عليه بالسجن 15 عاما، قبل أن يحصل على عفو أميري في آذار/ مارس 2016.