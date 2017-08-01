كشفت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هو من بادر بمصافحة نظيره الإيراني، جواد ظريف خلال حضورهما اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الطارئ المنعقد في تركيا لدعم القدس والأقصى.

من جانبه علق جواد ظريف على المصافحة في تصريح للتلفزيون الإيراني قائلا: “ان خطوة نظيره السعودي مسألة طبيعية”، معتبرا إياها حركة في إطار الأعراف الدبلوماسية، مضيفا أن دواعي هذه الخطوة تعود أيضا إلى الاحترام المتبادل والصداقة القديمة التي تربطه بـ “الجبير” .

وكان ناشطون قد تداولوا صور مصافحة “الجبير” على “ظريف” على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه المصافحة الحميمية على الرغم من اتهامات دول الحصار الرباعية لقطر بدعمها لإيران.