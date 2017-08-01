أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي المثير للجدل أورن حزان موافقته على تحدي النائب الأردني ورئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني يحيى السعود لـ”المنازلة” عند جسر الملك حسين الرابط بين الأردن وفلسطين المحتلة.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن حزان قوله: “لقد ألفت أصنافا عديدة من البعوض، يحاولون السعي للحصول على الشهرة على ظهري، لكن البعوضة الأردنية ظاهرة جديدة، أنا مستعد للقائه عند جسر ألنبي (الملك حسين) ولمواجهته وإتمام صفقة معه”.

ويضيف النائب المتطرف: “في إطارها (الصفقة) سأعيد إخوته العرب الذين يطلقون على أنفسهم “فلسطينيين”، إلى بيوتهم في الأردن والدول العربية”، حسب تعبيره.

وكان النائب السعود جدد الثلاثاء تحديه لحزان محددا الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء موعدا للمنازلة لـ”يعرف الصهيوني ماذا سيفعل به”، بحسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام أردنية.

ودعا السعود حزان للمنازلة بعدما نشر تغريدة في حسابه على “تويتر” بالقول: “يبدو أن جيراننا شرقي نهر الأردن، أولئك الذين نسقيهم ونحمي مؤخرتهم ليل نهار، بحاجة إلى تأديب من جديد”، وذلك في أعقاب أزمة قتل حارس السفارة الإسرائيلية أردنيين اثنين في عمان.