تماشيا مع خطنه 2030، أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إشارة البدء لتنفيذ مشروع سياحي عالمي في السعودية تحت مسمى مشروع “البحر الأحمر”، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة.

ويقع المشروع بين مدينتي الوجه وأملج، وسيتم تنفيذه على مراحل، حيث يكون حجر الأساس في الربع الثالث من 2019، ونهاية المرحلة الأولى في الربع الأخير من 2022.

ويملك المشروع صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه محمد بن سلمان، حيث يتيح للسياح ومن أغلب الجنسيات الدخول بدون تأشيرات، مع التأكيد بأن هذه المنطقة ستحكمها قوانين خاصة غير تلك المعمول بها في المملكة، وهو الامر الذي سيحولها لـ”بانكوك” صغيرة وربما يمنع السعوديون من دخولها، كما أوضح ناشطون.

#مشروع_البحر_الاحمر

يقال والعهدة على الراوي أنه سيمنع دخول السعودي لهذه المنطقة إلا بالجواز ، ستكون أشبه بالحكم الذاتي .

بانكوك بلسان عربي . pic.twitter.com/wiZBIKrljT — كشكول (@coluche_ar) August 1, 2017

ويتضمن مشروع البحر الأحمر منتجعات سياحية استثنائية تقام على جزر يصب عددها إلى أكثر من 50 جزيرة، إضافة إلى سواحل و شواطئ و براكين خامدة و محميات طبيعية ومواقع جبلية ومواقع أثرية قديمة.

ويتيح المشروع للزوار القيام بعدة نشاطات متنوعة مثل الغوص واستكشاف الشعاب المرجانية ومشاهدة البراكين الخامدة واستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية بالمحميات الطبيعية.

ووفقا لتفاصيل المشروع التي تم إعلانها، تبلغ مساحة المشروع 34.000 كلم مربع، على خط ساحلي 200 كلم، ويطل على البحر الأحمر، وسيكون موقعا آمنا ومحميا بالكامل عبر أحدث الأنظمة العالمية.