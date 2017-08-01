في رسالة يبدو أنها مقصودة ورغم استقبال السعودية له استقبال الفاتحين، اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، إن بلاده تعتبر التصدي لأي اعتداء على إيران واجباً أخلاقياً وشرعياً عليها، مؤكداً أن مليشيا “الحشد الشعبي” ستكون شريكة في مستقبل العراق.

وجاء كلام العبادي خلال استقباله وفداً إعلامياً إيرانياً، بحسب ما ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية، مضيفةً أن رئيس الوزراء العراقي أشار إلى أن إيران أول دولة ساعدت العراق في حربه على “الإرهاب”، في الوقت الذي لم تقدّم فيه أية دولة أخرى أدنى مساعدة للعراق في هذه الحرب، موضحاً أن هذه المساعدة تجعل بغداد تعتبر أن التصدي لأي اعتداء على إيران واجباً أخلاقياً وشرعياً عليها.

وتناول العبادي معركة الموصل قائلاً إن انتصار العراق في الموصل يأتي في ظل وحدة الشعب العراقي في وجه التيارات الانحرافية، مبيّناً أن مساعدة العراقيين للقوات الشعبية ساهمت في تحقيق النصر على تنظيم “داعش”.

وشدّد رئيس الوزراء العراقي، بحسب الوكالة الإيرانية، على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه الزوّار الإيرانيين للمراقد الدينية في العراق، مؤكداً أنه يعتبر ذلك بركة إلهية.

وأكّد أنه سيعمل على إزالة المشاكل التي تواجه الزوّار الذين يدخلون الأراضي العراقية، مبيناً أن المشكلة الرئيسة أمنية، فضلاً عن المشاكل الخدمية الأخرى.

وعن زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى السعودية، قال العبادي إن العراق بلد ديمقراطي، واصفاً الزيارة بالطبيعية، محذراً في الوقت ذاته مما وصفها بالحركات التخريبية التي تحاول الإساءة لمليشيا “الحشد الشعبي“.

يشار إلى أن هذه التصريحات، جاءت بعد أقل من شهرين من استقبال السعودية لـ”العبادي”، برفقة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الذي يوصف بأنه مخبر إيران، تبعها زيارة أخرى لـ”الأعرجي” تم خلالها الاتفاق على فتح معبرين بريين بين البلدين، بالإضافة لمنحه أكثير من 1800 تأشيرة حج.

كما اسقبلت السعودية أول امس الأحد، زعيم التيار الصدري العراقي الشيعي، مقتدى الصدر، وهو ما عكس تحولا جذريا في سياسة المملكة تجاه العراق.