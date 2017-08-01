أثارت تعليقات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول وجود مسؤولين لا يقفون مع بلادهم في الأزمات، الحيرة والتساؤل لدى قطاع واسع من السياسيين دون الحصول على إجابات حولها.

وكان الملك عبد الله قد وجه في لقاء مع الصحفيين والإعلاميين انتقادات وملاحظات على بعض المسؤولين السابقين بسبب عدم وقوفهم مع الوطن في أزماته، دون أن يوضح الملك من هم الذين يقصدهم بصورة محددة!

وجاءت هذه الانتقادات على هامش الجدل الذي تسببت به جريمة قتل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان لمواطنين أردنيين، خاصة بعد استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاتل الإسرائيلي وتهنئته، حيث تصاعدت المطالبات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل .

من جانبه أكد مصدر أن تعليقات الملك عبد الله جاءت كملاحظة تقييمية ملكية عامة، مشيرا أنه ليس بالضرورة أن تقصد شخصا بعينه أو عدة أشخاص.