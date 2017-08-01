كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن المملكة خسرت ما يقارب 236.3 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية، خلال ثلاث سنوات فقط.

ووفقا للبيانات التي نشرتها مؤسسة النقد (البنك المركزي) على موقعها الإلكتروني فقد تراجع صافي الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 12.2% على أساس سنوي، بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 1877.6 مليار ريال (500.7 مليار دولار)، هبوطاً من 2138.6 مليار ريال (570.3 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2016.

وأوضحت البيانات أن الأصول بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014، قبل أن تبدأ في التراجع مع هبوط أسعار النفط.

كما انخفض الاحتياطي العام للسعودية بمقدار 10 مليارات ريال (267 مليون دولار)، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى 626.9 مليار ريال، مع استمرار المملكة في الاعتماد عليه لتغطية عجز الميزانية.

وفقد الحساب الجاري للدولة، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي صدرت مؤخراً، 1.8 مليار ريال خلال يونيو/حزيران، ليتراجع إلى 36.5 مليار ريال.

يشار إلى أن حساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وعلى الرغم من التوسع الكبير في الاقتراض من الخارج، تُظهر البيانات الرسمية أن السعودية سحبت من الاحتياطي العام ما يقرب من 264.2 مليار ريال، منذ إبريل/نيسان 2016 الذي وصل فيه الاحتياطي العام للمملكة إلى نحو 891.1 مليار ريال.