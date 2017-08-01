بعد هجومه السابق على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومن ثم السفير الإماراتي في واشنطن، اختار الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان ليصب جام غضبه عليه، ناعتا إياه بالخائن لله ورسوله.

وقال “ابن فهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على خبر قديم يعرب فيه “خلفان” عن معارضته قيام دولة فلسطينية: “ياضاحي, إن هذا كذب عليك فأنكره, وإن قلته لو تذرعت بأسباب الاقتصاد, فهذا خيانة لله ورسوله, وقضيتنا ألأهم هي تحرير فلسطين ونصر أهلنا فيها ولو قتلنا فيها كلنا”.

ياضاحي,إن هذاكذب عليك فأنكره,وإن قلته لوتذرعت بأسباب ألإقتصاد,فهذاخيانه لله ورسوله,وقضيتناألأهم هي تحريرفلسطين ونصرأهلنافيهاولوقتلنافيهاكلنا https://t.co/n9RIzZbWww — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 1, 2017

وكان خلفان قد اقترح في آذار/مارس من العام الماضي، قد اقترح عدم قيام دولة فلسطينية بل دولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود.

وقال “خلفان” فيس تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” آنذاك: “يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء. يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة أرض. وان الفيصل في الحكم من يقدم دليل.. اقترح عدم قيام دولة فلسطينية وإنما الاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود وتضم للجامعة بعد 70 عاما سيكون العرب 75% من سكانها”.

وتابع “خلفان” قائلا: “بهذا نعيش مع اليهود في سلام دائم.. لأن قيادة دولة فلسطينية بإدارة عرب بتكون زيادة دولة فاشلة في العالم العربي على الدول الفاشلة عربيا وما اكثرها.. حتى يعيش العرب في الدولة الشراكة يهوديا وعربيا بإدارة يهودية ناجحه. ثم يكونوا بعد 70 سنه أغلبية وتعلموا من اليهود. كجنوب افريقيا الآن ويحكموا.”

وأضاف: “فكرة الاندماج مع اليهود في دولة فكرة ولا اروع منها.. إذا التحم العرب مع اليهود في لحظة من لحظات التاريخ المعاصر سيكونون قوة الله على أرضه.. قوة مال وقوة عقول وقوة بشرية.. وستزدهر البشرية وتسعد.. لولا اليهود مصاريكم ما عرفتوا توقعوا في بنك.. خراطة انتم.. اليهود اليوم هم عصب الاقتصاد في العالم.”

وأردف: “أيها العرب لن توقفوا إسرائيل عند حدها ولن تعترف بكم إلا إذا أصريتم على أن تكونوا جزء من إسرائيل.. على اية حال أمريكا تحاول تتقرب من إسرائيل.. دول العالم كلها.. التقارب يحل المشاكل.. ليش ما يكون لنا مع اليهود تحالف ضد أعداء الشرق الأوسط.”