شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، واصفة إياهم بـ”المجرمين”، مستنكرة استقبالهم للزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، وسكوتهم على دعوة الكاتب تركي الحمد، الذي زعم أنه لا نهضة عربية إلا بالعودة لمرحلة ما قبل الإسلام.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” أحد كتاب آل سعود يدعو للعودة للجاهلية وبالأمس استقبل الدب الداشر مقتدى الصدر قاتل المسلمين”.

واستنكرت “عرابي” تصريحات الوزير ثامر السبهان التي دافع فيها عن المذهب الشيعي، داعيا إلى التفرقة بين المذهب الشيعي “الأصيل” ومذهب “خامنئي” الطائفي، مشيرة إلى ما نقلته عن “صحف إسرائيلية” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار إسرائيل سرا.

وأضافت بأن كل هذا يحدث ” في الوقت الذي ينكل فيه آل سعود المجرمون في سجونهم بالدعاة أمثال الشيخ خالد الراشد الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الرسوم المسيئة وغيره”، مضيفة و”يحدث هذا وسط صمت تام من الدعاة البلاستيك أمثال العريفي والقرني وحسان وغيرهم”.

واختتمت “عرابي” تدوينتها قائلة: “لم يبق لسلمانكو والدب الداشر سوى أن ينصبوا صنم هبل”.

وكان الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد، قد أعرب عن تأييده لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي أكد أن دول الحصار تسعى لأن تتحول قطر لدولة علمانية على نفس النهج الذي تسعى له هذه الدول خلال السنوات القادمة، معتبرا في الوقت نفسه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا علاقة له بما وصلت له تركيا من حداثة وإن ذلك يعود لكمال الدين أتاتورك، زاعما انه لا نهضة عربية في ظل الإسلام.

يشار إلى أن الوزير السعودي ثامر السبهان، الذي كان بالأمس من أشد المهاجمين لإيران الشيعية ومن يواليها من ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية، أصبح فجأة أكال المديح مدافعا عن الشيعة وداعيا إلى التفريق بين المذهب الشيعي الأصيل والمذهب الخميني المتطرف، وذلك على إثر استقبال الرياض لزعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، الذي وصل للمملكة بدعوة رسمية الأحد.