استنكرت الإعلامية والمعارضة المصرية المعروفة آيات عرابي، ما وصفته بمحاولات الإعلام المصري نشر الفساد في المجتمع، معلقة بهذه الكلمات على المقطع المصور الذي انتشر لمذيعة مصرية ظهرت بـ”بطن منتفخ” وتدعو إلى تأييد فكرة الـ “single mother”.

وقالت “عرابي” في منشور دونته عبر نافذتها الرسمية بـ”فيس بوك” رصده (وطن): “مذيعة على قناة انقلابية تقول انها قررت ان تكون حامل وهي سنجل !!

طبعا هذه محاولات منحطة لنشر الفساد ليست مستغربة على انقلاب يقوده مرتد” حسب وصفها.

وتابعت منشورها ساخرة من “السيسي” وعصابته ومستشهدة بهذه المذيعة التي تدعو لنشر الرذيلة بالمجتمع: “لكن اطمئني أيتها المذيعة الحامل وأنتِ سنجل , لستِ وحدك !! بلحة قائد الانقلاب حامل وهو سنجل صدقي صبحي وباقي أعضاء المجلس العسكري, كل منهم حامل وهو سنجل وزراء الانقلاب وضباط #الجيش_المصرائيلي والداخلية, كل منهم قرر في لحظة ما أن يكون حامل وهو سنجل !!” وفقا لما ورد بنص المنشور.

واختتمت الإعلامية المصرية آيات عرابي منشورها بالقول: “الموضوع ظاهرة لدى عصابة الانقلاب حتى اني اقترح على بلحة ان يكون شعار حملته خلال المسخرة الانقلابية القادمة (بلحة حامل وهو سنجل) !! (ملحوظة : كلما اقترب احد من الدين او تطاول عليه أو حاول نشر الفساد, فلن يلقى الا ما يسوءه وأولهم بلحة)”.

وأثارت الإعلامية المصرية دعاء صلاح الدهشة بمجرد ظهورها حامل من خلال حلقة جديدة من برنامجها “دودي شو” على فضائية النهار، لكنها سرعان ما كشفت للجمهور أنها ليست حامل، وقررت الظهور بهذا الشكل لرغبتها في مناقشة معاناة المرأة الحامل وما تواجهه من صعوبات.

و تحدثت دعاء عن فكرة استعانة بعض النساء بالرجال من أجل تحقيق حلم الأمومة والإنجاب منهم مقابل مبلغ مادي، موضحة أن بعض المجتمعات تؤيد فكرة ال ” single mother ” اي السيدة التي تنجب بدون زواج، وتقوم بدوري الأم والأب معاً. الأمر الذي استنكره المصريون ووصفوا المذيعة بـ “العاهرة” التي تدعو لنشر الفحش والرزيلة بالمجتمع.

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