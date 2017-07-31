أكدت مصادر فلسطينية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، سيقوم في الأيام القليلة المقبلة بجولته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه الجديد خلفا لخالد مشعل.
وقالت هذه المصادر إن مكتب هنية يجري اتصالات حاليا مع عدة عواصم خليجية لترتيب هذه الزيارة من بينها الدوحة وأبوظبي.
وان حصلت الزيارة فستكون من “علامات الساعة” حسب وصف بعض الناشطين، إلا ان البعض لا يستغرب ذلك وخصوصاً ان قطر خسرت ملف غزة لصالح الإمارات عبر رجلها “محمد دحلان” بعد نشوب الأزمة الخليجية.
وأكدت المصادر أن هنية سيبدأ جولته التي سيرافقه فيها وفد قيادي رفيع المستوى بزيارة للقاهرة، ثم إلى الدوحة وأبو ظبي، وبعد ذلك سيزور طهران وأنقرة، تلبية لدعوات رسمية.
ويذكر أن جناح قطر في الحركة، ومعه بعض أنصار “حماس″ في الخارج، يعارضون التقارب الذي أبدته قيادة الحركة في غزة مع جناح النائب محمد دحلان، وتتخذ دولة قطر الموقف نفسه، ولذلك ما زالت زيارة السيد هنية للدوحة غير مؤكدة، بحسب “راي اليوم”.
2 تعليقات علي “هنية في ضيافة أبناء زايد.. هذه من علامات الساعة!”
اذا زار الوفد الحمساوي دويلة الخمارات والبارات العبريه وصافحوا المتصهين دحلان وبن نهيقان
فكأنما تعشوا في تل ابيب على طاولة مع نتن ياهو وباراك !!
عندها نسحب عليهم السيفون ايضا.
فمثل هذه العينيات لم ولن تحرر فلسطين وانما يجب ان تحرر فلسطين منهم قبل الصهاينه.
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عندما قرأت خبر قياد الحمساويه بعمل حاجز امني على حدود مصر,
كتبت حينها بان حماس اصبحت كلب حراسه للتنظيم المصرائيلي
الظاهر والعلم عند ربك أن هنية هذا لا يؤتمن على رعي زوج من الماعز، فمالذي يتنظره من علاقة مع بلد يصنف حركته صراحة على أنها إرهابية؟ وهي بلد تحتفظ بقتلة المبحوح ويديرها الموساد من بابها لمحرابها. فإن كان هنية يشعر بأمان وهو يزور دويلة بنات فاطمة الكتبي بعد كل ما عاينه، فمعنى ذلك أن الموساد راض عنه تمام الرضى. زيارته لنتن ياهو ترقبه أكثر من أهدافه، فما جدوى محادثة حمار العربة الإماراتي والسيد نتن ياهو ممتطيا؟ ليحادث السيد إذن.
زيارته وتبعيته لدويلة المؤامرات العبرية ستخرب علاقة حماس مع قطر وتركيا معا دونما أدنى شك، كما خربوا سابقا علاقتهم مع سوريا وحلفائها. فلا حماس ساعدت ثوار سوريا ولا هي حافظت على حليف أمدها بالسلاح والمال. وكما قلت مرة لا أعلم من يضع لحماس خطواتها وسياستها، لكن سيان من يكون هذا الشخص فهو موصل حماس لنهاية مأساوية لا محالة.