أكدت مصادر فلسطينية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، سيقوم في الأيام القليلة المقبلة بجولته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه الجديد خلفا لخالد مشعل.

وقالت هذه المصادر إن مكتب هنية يجري اتصالات حاليا مع عدة عواصم خليجية لترتيب هذه الزيارة من بينها الدوحة وأبوظبي.

وان حصلت الزيارة فستكون من “علامات الساعة” حسب وصف بعض الناشطين، إلا ان البعض لا يستغرب ذلك وخصوصاً ان قطر خسرت ملف غزة لصالح الإمارات عبر رجلها “محمد دحلان” بعد نشوب الأزمة الخليجية.

وأكدت المصادر أن هنية سيبدأ جولته التي سيرافقه فيها وفد قيادي رفيع المستوى بزيارة للقاهرة، ثم إلى الدوحة وأبو ظبي، وبعد ذلك سيزور طهران وأنقرة، تلبية لدعوات رسمية.

ويذكر أن جناح قطر في الحركة، ومعه بعض أنصار “حماس″ في الخارج، يعارضون التقارب الذي أبدته قيادة الحركة في غزة مع جناح النائب محمد دحلان، وتتخذ دولة قطر الموقف نفسه، ولذلك ما زالت زيارة السيد هنية للدوحة غير مؤكدة، بحسب “راي اليوم”.