وجّهت مراسلةُ قناة الجزيرة في واشنطن، “وجد وقفي”، سؤالاً للسفير الإماراتي يوسف العتيبة، بعد تصريحاته الأخيرة التي تسببت بضجةٍ كبيرةٍ، حول ما تريده بلاده من الحكومات العربية في الشرق الأوسط خلال الـ10 سنوات القادمة وهو حكومات “علمانية”.

وكتبت “وقفي” على “تويتر”: “سؤال موجه لصاحب مقولة نريد حكومات علمانية في الشرق الأوسط .. هل الإسلام ضد الاستقرار والازدهار و حرية الرأي وتعبير و حقوق الانسان”.

سؤال موجه لصاحب مقولة نريد حكومات علمانية في الشرق الأوسط👇 https://t.co/zI0hE6mDqG — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 31, 2017

وبينما ذهبت بعض الحسابات الإماراتية على “تويتر” لمحاولة تضليل تصريحات السفير “العتيبة”، والقول إنّه تم ترجمتها بشكل غير صحيح، أكّدت “وقفي” أن مصطلح secular governments التي وردت بالمقابلة على لسان السفير، معناه “حكومات علمانية”.

على فكرة، secular governments التي وردت بالمقابلة على لسان السفير، معناها حكومات علمانية.#العتيبة_يريد_السعودية_علمانية — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 31, 2017

وكان “العتيبة” قال خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، نشرت السفارة الإماراتية لدى أمريكا مقاطع منها أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي.

وأوضح السفير الإماراتي:“إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”حسبما قال