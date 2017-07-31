أبدى ، ، إعجابه بتصريحات الكاتب السعودي الليبرالي، التي زعم فيها أن لا ترجى إلا بإعادة الاعتبار لمرحلة ما قبل الإسلام، معربا عن تطلعه أن يرى هذه التصريحات مشروع كتاب.

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على تدوينة “الحمد”:” هذا مشروع كتاب واتطلع بشوق لأكون أول من يقرؤه”.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على مستشار “ابن زايد”، مؤكدين بأن ما يقوله لا ينم إلا عن جهل، غي حين اعتبره آخرون تجاوز حد النفاق، ناعتين إياه بأنه مثل الذباب لا يقع إلا على القذارة.

 

 

وكان الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد، قد أعرب عن تأييده لتصريحات ، ، الذي أكد أن تسعى لأن تتحول لدولة علمانية على نفس النهج الذي تسعى له هذه الدول خلال السنوات القادمة، معتبرا في الوقت نفسه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا علاقة له بما وصلت له تركيا من حداثة وإن ذلك يعود لكمال الدين أتاتورك، زاعما انه لا نهضة عربية في ظل الإسلام.

 

وفي تهجم واضح على الإسلام باعتبار لا يؤدي لنهضة قال “الحمد” :” بدأت النهضة الاوروبية باعادة الاعتبار للحضارة الاغريقية.. واعتقد بان بداية النهضة العربية هي بإعادة الاعتبار لفترة ما قبل الاسلام”.