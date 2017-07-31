أبدى مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، إعجابه بتصريحات الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد التي زعم فيها أن لا نهضة عربية ترجى إلا بإعادة الاعتبار لمرحلة ما قبل الإسلام، معربا عن تطلعه أن يرى هذه التصريحات مشروع كتاب.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على تدوينة “الحمد”:” هذا مشروع كتاب واتطلع بشوق لأكون أول من يقرؤه”.

هذا مشروع كتاب واتطلع بشوق لأكون أول من يقرؤه. https://t.co/hfb1VV3mdz — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 31, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على مستشار “ابن زايد”، مؤكدين بأن ما يقوله لا ينم إلا عن جهل، غي حين اعتبره آخرون تجاوز حد النفاق، ناعتين إياه بأنه مثل الذباب لا يقع إلا على القذارة.

عصر الظلام !!

لا شيء قبل الإسلام سوى الجهل والتخلّف والظلام !!!

هذا غباءٌ منك ، لكن من تركي الحمد هو شيءٌ آخر !!🌚 — .. (@_Wiiii) July 31, 2017

قيل لابي سلول وهل تعبر وجهك بالتراب خمس مرات فقال ولما لا انه النفاق والشقاق . أنتم حتى لهذا المستوى لم تصلوا تريدون العودة لقبل الاسلام — TareqBinEssa (@TareqBinEssa) July 31, 2017

إذا كرِه المنافق الإسلام ، يتألم قلبه من نور الإسلام ويحب ظلام الجاهلية ، لأن من طال بقاؤه في ظلام آلمه النور! -الطريفي — مَيْسَره (@bi007gcp) July 31, 2017

هل عرفت يا دكتور لماذا نحن من الخليج الى المحيط في حال مزرية

ﻻنك وامثالك من يطلق عليه الطبقة المثقفة مسيسين

لذلك ليس من حقك ان يكون لك رأي — محب الحق (@yasid_muaad) July 31, 2017

مثل الذباب لا يقع إلا على القذاره . — عبدالعزيز م الـبـدر (@azo0oz76) July 31, 2017

مشروع كتاب بعني مدح وإلا ذم الا ما أقول الله يستر على أمة العرب من دعاة الجاهلية والليبرالية والعلمانية وأذناب الغرب — Omar Alloqmani (@omarghd) July 31, 2017

وكان الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد، قد أعرب عن تأييده لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي أكد أن دول الحصار تسعى لأن تتحول قطر لدولة علمانية على نفس النهج الذي تسعى له هذه الدول خلال السنوات القادمة، معتبرا في الوقت نفسه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا علاقة له بما وصلت له تركيا من حداثة وإن ذلك يعود لكمال الدين أتاتورك، زاعما انه لا نهضة عربية في ظل الإسلام.

وفي تهجم واضح على الإسلام باعتبار لا يؤدي لنهضة قال “الحمد” :” بدأت النهضة الاوروبية باعادة الاعتبار للحضارة الاغريقية.. واعتقد بان بداية النهضة العربية هي بإعادة الاعتبار لفترة ما قبل الاسلام”.