كشف المعارض السعودي السابق، الدكتور كساب العتيبي، عن اعتزام السعودية الرد رسميا على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، والتي أكد فيها على تطلع دول الحصار لأن تتحول لدول علمانية خلال السنوات العشرة القادمة.

وقال “العتيبي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” تواصل معي مسؤول كبير يقول لي لسنا راضين على تصريح السفير العتيبة وستسمع شيئاً إيجابياً حوله، بس خلك مع وطنك ولا تصعِّد. قلت له كُلي وطني”.

تواصل معي مسؤول كبير يقول لي لسنا راضين على تصريح السفير العتيبة وستسمع شيئاً إيجابياً حوله، بس خلك مع وطنك ولا تصعِّد.

قلت له كُلي وطني🌹 — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧



كما انتقد “العتيبي” في تدوينة أخرى حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ردا على تدوينته التي اعتبر فيها أن نجاح الدول في بناء الإنسان هو معيار نجاحها قائلا: ” وأنا #علمتني_الحياة أن الدول التي تؤثر في وجدان شعبها هي التي تحافظ على إنسانية مواطنيها وحياتهم الكريمة، لا أن تجعل منهم بلا فكر أو قيمة”.

وأنا #علمتني_الحياة أن الدول التي تؤثر في وجدان شعبها هي التي تحافظ على إنسانية مواطنيها وحياتهم الكريمة ، لا أن تجعل منهم بلا فكر أو قيمة. https://t.co/m3jPV7sn2S — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألتالإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”