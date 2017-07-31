كشف المتحدث بإسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صلاح العبيدي، عن “اعتراف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الصدر في جدة، بوجود أخطاء في الإدارة السعودية السابقة”، مشيراً إلى “اتفاق الجانبين على تغليب لغة الإعتدال والتخلّص من الخطاب الطائفي”.

ونوّه العبيدي، في حديث صحافي، إلى أنّ “التدخل الإيراني والسعودي والتركي في الشأن العراقي كان سلبيّاً”، لافتاً إلى أنّ “إيران تبحث عن مصالحها في العراق”، مشدّداً على “أنّنا لن نعطِ فرصة لأي جهة لأن تحقّق مصالحها على حساب المصالح العراقية”.

وكان زعيم التيار الصدري، قد التقى في جدة، الأحد 30 تموز الحالي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على هامش زيارة رسميّة يقوم بها الصدر للسعودية تلبيةً لدعوة رسميّة من الرياض.