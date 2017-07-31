كعادته وفي تصريح جديد مثير للجدل وصف “” الكاتب السعودي الليبرالي، “” زعيم التيار الصدري الشيعي بأنه رجل عربي أصيل، التصريح الذي وضع “آل الشيخ” في مرمى نيران تعليقات النشطاء الساخرة والتي انهالت عليه كالمطر.

 

وبدأ الأمر عندما علق متابع يدعى “هومليس” على تغريدة للكاتب السعودي محمد آل الشيخ دونها عبر صفحته بـ”” ورصدتها (وطن) زعم فيها وجود تحالف بين والصفويين، ليرد عليه “هومليس” بالقول:”الصفويون كانوا اليوم في ضيافة نائب مليكك”، حيث قصد مقتدى الصدر الذي زار اليوم بدعوة رسمية من .

 

ليرد “آل الشيخ” على الفور معلقا: “حاشا العربي الأصيل مقتدى الصدر ان يكون صفويا مثل معتوهكم الحاقد ..” كما ورد بنص تغريدته المرفقة.

وبعدها انهالت التعليقات الساخرة على تعليق “آل الشيخ” الذي وصف فيه مقتدى الصدر بالرجل العربي الأصيل.

 

حيث غرد “محمد ابوزيد”: ” مقتدى الصدر المجرم الشيعي صار عربي اصيل اخخخخ يا عرصات الربع الخالي ضحكتو علينا العالم يا بجم”

 

بينما علق “احمد شطاره”: “ما هذه التغريده الخايسه مثل وجهك …. حمار وستبقى حمار”

 

وقال “Nasser A Al Darwish”:”بالأمس منقلبين على ايران واليوم بن سلمان يستقبل ذراعهم في مقتدى استقبال الرؤساء  استقبالاً رسمياً والذي استقبله السبهان الذي كان ندا”

 

وذكر “د.آسر نايف المعاضيدي‏ “: “ماذايفعل قيادات الحشد ومقتدى في الرياض لو فعلتها قطر هل ستبتلع لسانك كماتفعل اليوم لماذا لا يُعامل طيران كماطيران قطر”

 