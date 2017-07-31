كعادته وفي تصريح جديد مثير للجدل وصف “محمد آل الشيخ” الكاتب السعودي الليبرالي، “مقتدى الصدر” زعيم التيار الصدري الشيعي بأنه رجل عربي أصيل، التصريح الذي وضع “آل الشيخ” في مرمى نيران تعليقات النشطاء الساخرة والتي انهالت عليه كالمطر.

وبدأ الأمر عندما علق متابع يدعى “هومليس” على تغريدة للكاتب السعودي محمد آل الشيخ دونها عبر صفحته بـ”تويتر” ورصدتها (وطن) زعم فيها وجود تحالف بين قطر والصفويين، ليرد عليه “هومليس” بالقول:”الصفويون كانوا اليوم في ضيافة نائب مليكك”، حيث قصد مقتدى الصدر الذي زار السعودية اليوم بدعوة رسمية من الرياض.

ليرد “آل الشيخ” على الفور معلقا: “حاشا العربي الأصيل مقتدى الصدر ان يكون صفويا مثل معتوهكم الحاقد ..” كما ورد بنص تغريدته المرفقة.

الصفويون كانوا اليوم في ضيافة نائب مليكك — هومليس (@Homless_USA) July 31, 2017

حاشا العربي الأصيل مقتضى الصدر ان يكون صفويا مثل معتوهكم الحاقد .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 31, 2017

وبعدها انهالت التعليقات الساخرة على تعليق “آل الشيخ” الذي وصف فيه مقتدى الصدر بالرجل العربي الأصيل.

حيث غرد “محمد ابوزيد”: ” مقتدى الصدر المجرم الشيعي صار عربي اصيل اخخخخ يا عرصات الربع الخالي ضحكتو علينا العالم يا بجم”

هههههههههههه مقتدى الصدر المجرم الشيعي صار عربي اصيل اخخخخ يا عرصات الربع الخالي ضحكتو علينا العالم يا بجم — امحمد ابوزيد (@mohabi99) July 31, 2017

بينما علق “احمد شطاره”: “ما هذه التغريده الخايسه مثل وجهك …. حمار وستبقى حمار”

ما هذه التغريده الخايسه مثل وجهك …. حمار وستبقى حمار — احمد شطاره (@ahmad00shatara) July 31, 2017

وقال “Nasser A Al Darwish”:”بالأمس منقلبين على ايران واليوم بن سلمان يستقبل ذراعهم في العراق مقتدى استقبال الرؤساء استقبالاً رسمياً والذي استقبله السبهان الذي كان ندا”

بالأمس منقلبين على ايران

واليوم بن سلمان يستقبل ذراعهم

في العراق مقتدى استقبال الرؤساء

استقبالاً رسمياً والذي استقبله السبهان

الذي كان ندا — Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) July 31, 2017

وذكر “د.آسر نايف المعاضيدي‏ “: “ماذايفعل قيادات الحشد ومقتدى في الرياض لو فعلتها قطر هل ستبتلع لسانك كماتفعل اليوم لماذا لا يُعامل طيران إيران كماطيران قطر”