أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أن التحول الأخير في سياسة المملكة العربية السعودية واستقبالها لزعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر ومن قبله وزير الداخلية، قاسم الأعرجي وإشادتها بتدمير الموصل من قبل ميليشيات الحشد، ليس إلا توددا لإيران لتتدخل لدى الحوثيين لوقف الحرب في اليمن التي عرت سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الاحتفاء بمقتدى الصدر وقبله بالأعرجي وآلاف التأشيرات للحشد والاحتفال بتدمير الموصل كله تودد لإيران حتى تشفع عند الحوثي لعله يرحم ابن سلمان”.

الاحتفاء بمقتدى الصدر وقبله بالأعرجي وآلاف التأشيرات للحشد والاحتفال بتدمير الموصل كله تودد لإيران حتى تشفع عند الحوثي لعله يرحم ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

وكان زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي البارز مقتدي الصدر، قد وصل إلى المملكة العربية بدعوة رسمية من الرياض، أمس الأحد، حيث كان في استقباله السفير السعودي السابق في العراق ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الحالي، ثامر السبهان.

يشار إلى أن مقتدى الصدر، سبق وأن انتقد بشدة المملكة العربية السعودية، كان آخره مهاجمته للقمة الإسلامية الأمريكية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصف “الاجتماع السعودي الأمريكي بالرياض بالأمر القبيح”.

كما سبق وهدد “الصدر” باجتياح المملكة العربية السعودية و حرق الأخضر واليابس بها في حال الإساءة لأحد رموز الشيعة البحرينيين في آب/أغسطس 2011.

وقال في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام العراقية في حينه:” إن مست شعرة من رأس عمنا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم سندخل السعودية ونحرق الأخضر واليابس”.

وجاء استقبال السعودية لمقتدى الصدر، بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للسعودية واستقباله من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن كانت وسائل الإعلام السعودية تهاجمه وتصفه بمخبر قاسم سليماني المدلل في العراق.

واستقبلت الرياض “الأعرجي” استقبال الفاتحين، على الرغم من بيعه لنفسه ورهنها تحت طوع الخميني وجعلها فداء لـ”قم” منذ زمن بعيد عندما تطوع في الجيش الإيراني للدفاع عن إيران ضد بلده.

ففي تعليقه على إعدام السعودية للقيادي الشيعي نمر النمر، قال الأعرجي بأن السعودية فتحت على نفسها بابا من أبواب حهنم.

كما سبق وأبدى رأيه في قيادة السعودية التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب متسائلا بالقول: السعودية ذات الفكر المتطرف كيف لها أن تقود تحالفا ضد الإرهاب؟”.

واستنكر “الأعرج” إعدام السعودية لنمر النمر قائلا: “ان هذا العمل الإجرامي الذي أقدم عليه حكام آل سعود”، مضيفا أن “هذه البرقيات والتأييدات ومحاولة تزويق حكم آل سعود لن تغطي على الجريمة النكراء التي ارتكبوها”.