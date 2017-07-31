اقامت زوجة مصرية دعوى خلع، ضد زوجها، الذي يكبرها بأكثر من 14عامًا، بعد أن طلب منها الإنجاب من أخيه، لعجزه جنسيًا، ولإصابته بأمراض منعته من الإنجاب منذ زواجه السابق.

وقالت الزوجة في محكمة الأسرة بمدينة نصر، شرقي القاهرة، إنّها تزوجت وهي في سن 16 عامًا، حيث أغرى زوجها عائلتها بالأموال التي يمتلكها وأقنعهم بالزواج منها بعد طلاقه من زوجته الأولى.

وتوضح الزوجة، أنها عانت على مدار السنوات الماضية من عجزه الجنسي وصعوبة الحصول على حقها الشرعي في ذلك، إلى جانب سوء المعاملة من زوجها ووالدته التي كانت تعتدي عليها بالضرب في بعض الأوقات، إلا أن طلب زوجها لها بممارسة الجنس مع شقيقه لتتمكن من الإنجاب كان موقفًا فاصلًا لإنهاء حياتها معه.

وذكرت الزوجة أن زوجها أراد الظهور أمام الناس وأقاربه بالقدرة على الإنجاب، خاصة مع نظرة الآخرين لمصير أمواله دون وجود طفل يحمل اسمه، فكانت الصدمة بأن يطلب منها ممارسة الجنس مع أخيه لتتمكن من الإنجاب، على أن يحمل الطفل اسمه، ساعيًا لإقناعها بحصولها على أمواله عن طريق هذا الطفل حال ولادته ليصبح وريثًا له.

وقالت الزوجة: “الأموال ليست مبررًا لارتكاب جريمة الزنى، وأردت أن أتخلص من زوجي بإقامة دعوى قضائية للخلع بعد تدخل بعض المؤسسات المعنية بقضايا المرأة”.