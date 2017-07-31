وجه الكاتب السعودي، محمد العصيمي، انتقادات شديدة لسلطنة عمان ولمواقفها “الحيادية” في الازمة مع قطر، مطالبا إياها بمراجعة مواقفها وسياساتها.

وفي تحليل لموقف سلطنة عمان من تجاه ما يحدث في المنطقة، قال “العصيمي” في تصريحات لموقع صحيفة “إيلاف” السعودية، إن” مواقف سلطنة عمان باتت معروفة في أكثر من أزمة خليجية حتى أنها لا تزال إلى الآن تدافع وتبرر مواقفها من غزو العراق للكويت في عام ١٩٩٠، وبأنها وقفت مع الحق الكويتي وطالبت بانسحاب القوات العراقية”، على حد قوله.

واعتبر الكاتب السعودي أنه “كان من المفترض أن يكون للسلطنة دور أكبر وأعمق من أن تكتفي بالتصريحات والمطالبات في الأزمات باعتبارها عضوا في مجلس التعاون الخليجي، ولو كانت باقي دول الخليج اتخذت نفس الموقف الذي اتخذته السلطنة لما تحررت الكويت ولما استرد الكويتيون بلادهم”.

وأضاف قائلا: “يمكن أن تقاس مواقف أخرى لعمان على نفس موقفها من غزو الكويت، اذ بات بالإمكان القول بأن السلطنة في الظروف الحادة والأزمات هي إما صامتة أو محايدة في مواقفها ، وهذا قد يكون مقبولاً أحياناً لظروف خاصة معينة أو لتأخذ دور الوسيط في بعض الأزمات وتستطيع التحدث إلى الجميع”.

ورفض “العصيمي” ما أسماها “لغة الصمت والحياد” التي دائما ما تستخدمها سلطنة عمان في جميع الظروف والأزمات التي تخص الخليج قائلا: “الأمر بات غير مقبول”، مضيفا أن ” السلطنة ستحتاج يوما وقوف الأشقاء كما احتاج الأشقاء منها اليوم موقفا ثابتا وواضحا”، مشيرا الى أنّ “الهدف الذي تأسس عليه مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو الوحدة والتعاون والإيمان بالمصير المشترك، وهو السبب الرئيسي لتواجد السلطنة في المجلس”، على حدّ تعبيره.

وفي رده على سؤال حول تلميحات سلطنة عمان الإنسحاب من مجلس التعاون الخليجي، قال “العصيمي” إن “مواقف سلطنة عمان سواء في أزمتي الخليج الأولى والثانية أو التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أو الأزمة القطرية الآن، هناك باستمرار تلميح أو تهديد بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي”، مستغربا “أسباب هذا التلميح والتهديد المبطن أحيانا والمعلن أحياناً أخرى”، على حد وصفه.

وأوضح أنه ” ليس هناك سبب لوجود المجلس ذاته بكل أعضائه إلا من أجل أن تكون دوله متكاتفة وعلى قلب خليجي عربي واحد، وإذا كانت إيران تعبث وترسل أسلحتها وجنودها إلى الدول العربية وتهدد أمن السعودية وأمن دول الخليج فالطبيعي أن تقف عُمان وقطر ضدها وضد أجندتها ورغباتها في السيطرة على المنطقة، وهذا يعني أن من يؤيدها أو يبحث لها عن مبررات هو تلقائياً ضد مبادئ ومواثيق مجلس التعاون وضد إرادة المجلس في الحفاظ على أمن دوله واستقرار مجتمعاته، وبالتالي يصبح البقاء في المجلس أو الخروج منه سيان طالما أن وجود هذه الدولة أو تلك قد تحول إلى مجرد وجود شكلي في ظل تعرض احدى دول المجلس الى محنة أو تهديد وقوبل بنفس الحيادية والصمت”.

واختتم “العصيمي” تصريحاته قائلا: ” إن الوجود النافع والمؤثر في المجلس هو المطلوب فإذا أصبح هذا الوجود لأي دولة ضاراً أو محايداً فلا فرق بين هذا الوجود أو عدمه، بل قد يكون عدمه أفضل منعاً للضرر المحتمل ودرءاً لشبهات الحياد”، على حد تعبيره.