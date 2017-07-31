في واقعة تعكس فعلا رغبة المملكة العربية السعودية واضطرارها لإنهاء الحرب في اليمن، طرح القيادي الحوثي السابق، علي البخيتي الذي يتواجد الآن في جدة ، مبادرة سياسية للحل تقوم بشكل أساسي على زيارة عبد الملك الحوثي للسعودية، كما زارها زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.

وقال “البخيتي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كلما تعاملت المملكة بنفس سياسي عروبي بعيداً عن النفس الطائفي للوهابية فإنها ترسخ نفسها قائدة للعالم العربي؛ والعكس يجعلها منها مجرد طرف صراع”.

كلما تعاملت المملكة بنفس سياسي عروبي بعيداً عن النفس الطائفي للوهابية فإنها ترسخ نفسها قائدة للعالم العربي؛ والعكس يجعلها منها مجرد طرف صراع — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) July 30, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على زيارة “الصدر” للمملكة قائلا: “أتمنى أن أرى اليوم الذي يجلس فيه عبدالملك الحوثي مكان مقتدى الصدر بالقرب من الأمير محمد بن سلمان؛ فلقاء واحد بين الطرفين كفيل بانهاء الحرب”.

أتمنى أن أرى اليوم الذي يجلس فيه عبدالملك الحوثي مكان مقتدى الصدر بالقرب من الأمير محمد بن سلمان؛ فلقاء واحد بين الطرفين كفيل بانهاء الحرب. pic.twitter.com/5ixdLXN7Z1 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) July 30, 2017

وطرح “البخيتي” مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن قائلا: ” مبادرة حل في اليمن: -وقف إطلاق النار -زيارة عبدالملك الحوثي للسعودية -اجراء حوار بين الأطراف اليمنية في الرياض وتوقيع تسوية برعاية الملك”.

مبادرة حل في اليمن:

-وقف إطلاق النار

-زيارة عبدالملك الحوثي للسعودية

-اجراء حوار بين الأطراف اليمنية في الرياض وتوقيع تسوية برعاية الملك — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) July 30, 2017

واختتم تغريداته قائلا: “الدول تصالح والسياسيون يجدون طريق لتسوية خلافاتهم؛ وحدهم البسطاء والأغبياء والمغرر بهم من يدفع ثمن تلك الحروب العبثية وشعاراتها الطائفية”.

الدول تصالح والسياسيون يجدون طريق لتسوية خلافاتهم؛ وحدهم البسطاء والأغبياء والمغرر بهم من يدفع ثمن تلك الحروب العبثية وشعاراتها الطائفية. — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) July 31, 2017

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد أكد أن التحول الأخير في سياسة المملكة العربية السعودية واستقبالها لزعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر ومن قبله وزير الداخلية، قاسم الأعرجي وإشادتها بتدمير الموصل من قبل ميليشيات الحشد، ليس إلا توددا لإيران لتتدخل لدى الحوثيين لوقف الحرب في اليمن التي عرت سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الاحتفاء بمقتدى الصدر وقبله بالأعرجي وآلاف التأشيرات للحشد والاحتفال بتدمير الموصل كله تودد لإيران حتى تشفع عند الحوثي لعله يرحم ابن سلمان”.

الاحتفاء بمقتدى الصدر وقبله بالأعرجي وآلاف التأشيرات للحشد والاحتفال بتدمير الموصل كله تودد لإيران حتى تشفع عند الحوثي لعله يرحم ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) July 30, 2017

وجاء استقبال السعودية لمقتدى الصدر، بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للسعودية واستقباله من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن كانت وسائل الإعلام السعودية تهاجمه وتصفه بمخبر قاسم سليماني المدلل في العراق.