في واقعة تعكس فعلا رغبة المملكة واضطرارها لإنهاء الحرب في ، طرح القيادي الحوثي السابق، علي البخيتي الذي يتواجد الآن في جدة ، مبادرة سياسية للحل تقوم بشكل أساسي على زيارة عبد الملك الحوثي للسعودية، كما زارها زعيم التيار الصدري في .

 

وقال “البخيتي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” كلما تعاملت المملكة بنفس سياسي عروبي بعيداً عن النفس الطائفي للوهابية فإنها ترسخ نفسها قائدة للعالم العربي؛ والعكس يجعلها منها مجرد طرف صراع”.

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على زيارة “الصدر” للمملكة قائلا: “أتمنى أن أرى اليوم الذي يجلس فيه عبدالملك الحوثي مكان مقتدى الصدر بالقرب من الأمير ؛ فلقاء واحد بين الطرفين كفيل بانهاء الحرب”.

وطرح “البخيتي” مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن قائلا: ” مبادرة حل في اليمن: -وقف إطلاق النار -زيارة عبدالملك الحوثي للسعودية -اجراء حوار بين الأطراف اليمنية في وتوقيع تسوية برعاية الملك”.

واختتم تغريداته قائلا: “الدول تصالح والسياسيون يجدون طريق لتسوية خلافاتهم؛ وحدهم البسطاء والأغبياء والمغرر بهم من يدفع ثمن تلك الحروب العبثية وشعاراتها الطائفية”.

وكان المغرد السعودي الشهير “”  قد أكد أن التحول الأخير في سياسة المملكة العربية السعودية واستقبالها لزعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر ومن قبله وزير الداخلية، قاسم الأعرجي وإشادتها بتدمير الموصل من قبل ميليشيات الحشد، ليس إلا توددا لإيران لتتدخل لدى الحوثيين لوقف الحرب في اليمن التي عرت سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الاحتفاء بمقتدى الصدر وقبله بالأعرجي وآلاف التأشيرات للحشد والاحتفال بتدمير الموصل كله تودد لإيران حتى تشفع عند الحوثي لعله يرحم ابن سلمان”.

وجاء استقبال السعودية لمقتدى الصدر، بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للسعودية واستقباله من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن كانت وسائل الإعلام السعودية تهاجمه وتصفه بمخبر قاسم سليماني المدلل في العراق.

 