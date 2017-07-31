ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على مصري بعد قتله لزوجته اللبنانية بطريقة بشعة؛ عن طريق تسديد طعنات لها بسكين، بمنطقة النقرة في محافظة حولي، وبحوزته أداة الجريمة ملطخة بالدماء.

وقال مصدر أمني: “إن الأجهزة الأمنية في محافظة حولي وتحديدًا رجال أمن ومباحث النقرة استنفروا فور تلقيهم البلاغ ولدى وصولهم للموقع ومعاينتهم المجني عليها عن طريق فنيي الطوارئ الطبية تبين وفاتها متأثرة بجراحها إثر تلقيها عدة طعنات بسكين من زوجها الذي فر فور ارتكاب جريمته، إلا أن سرعة تعامل رجال مباحث النقرة معه حالت دون هروبه وتمكنوا من القبض عليه بوقت قياسي، بحسب جريدة “الحقيقة” الكويتية”.

وأضاف المصدر: “أن التحقيقات الأولية مع المتهم تشير إلى وجود خلافات أسرية مع زوجته الأمر الذي دعاه إلى تسديد عدة طعنات لها”.



لحظة القبض على مصري قتل زوجته اللبنانية بطريقة… by vetogate2014