أظهرت لقطات سُجّلت من خلال كاميرا المراقبة داخل أحد السجون بولاية نيومكسيكو الأمريكية؛ طالباً متهماً بقتل 5 أشخاص خلال هجومه على أحد حراس السجن في محاولة جريئة للهروب من سجنه.

ووفقَ صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ السجين داميان هيريرا (21 عاماً) أخبر حارسه في البداية أن لديه كسراً في مرحاض الزنزانة؛ إلا أنه قام باحتجاز الحارس داخل المرحاض، ثم هاجم حارساً ثانياً، وضربه باستخدام مصباح يدوي.

وبعد عراك استغرق ثوان، تدخل حارسان آخران للسيطرة على السجين، ونجحا في إحباط المحاولة التي تُعَد الثانية من نوعها للسجين نفسه.

ووفقاً للصحيفة؛ فإن المتهم “هيريرا” قام بقتل 5 أشخاص، بينهم 3 من أفراد عائلته بعدما قام بإطلاق النار عشوائياً عليهم.