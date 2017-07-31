تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء شاب على فتاة في الشارع وأمام المارة بعمّان.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبته في الشارع، مشادة كلامية حادة بين فتاتين وشاب يبدو أنه بائع هواتف جوالة.

وفجأة راحت الفتاة تقترب منه وتتشاجر معه وقامت برمي هاتفه في الأرض، ما أثار غضب الأخير وقام بصفعها على وجهها حتى تدخل أحد المارة لفض العراك بينهما.

الفيديو قديم ..

واستهجن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي انتشار الفيديو، مؤكدا ان عُمر المقطع المنشور يزيد عن العام.

وقال “السرطاوي” في تصريحٍ نقله موقع “عمون” إنه من الغريب نشر مقطع فيديو لحادثة يعود تاريخ وقوعها الى اكثر من عام ونسبها الى الفترة الحالية.

وأشار الى ان الاجهزة الامنية تعاملت مع الحادثة في حينها، وتم اتخاذ اجراء قانوني بحق الشاب.

وأكد انه في ذلك الوقت رفضت الفتاة الادعاء على الشاب، وتم التعامل معه في حينها.