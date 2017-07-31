فاجأ عريس سعودي الحضور بزفة غريبة وغير تقليدية في حفل زفافه، حيث جرى زفافه في سيارة “تريلا”.

,أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العريس وهو يدخل قاعة الحفل بشاحنة تريلا حيث كان يقودها أصدقاؤه لمشاركته فرحته، واصطف أقاربه وأصدقاؤه لتهنئته.

وعادة ما يقبل الشباب في السعودية على الظهور في حفلات زفافهم بمظاهر غير مألوفة، وذلك لجذب الأنظار، حيث شهدت تبوك قبل عدة أعوام وصول عريس على “تريلا” بعد تحد مع أصدقائه مقابل رحلة مجانية لماليزيا ومبلغ 5 آلاف ريال سعودي.