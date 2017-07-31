بقلم مهند بتار – لا عتب على يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن عندما يطلق لخياله العنان في تصوره لشرق أوسط (علماني) برداء إماراتي قادم خلال عشر سنوات سيقوم على النقيض مما تريده قطر حسب زعمه وسيشمل بالطبع دول الخليج العربي . فالرجل ربما يعتقد أن (فكرة العلمانية) يجسدها (برج خليفة) لا أكثر ولا أقل وأن فلسفتها تقوم زمنياً على فولاذ يصعد عامودياً إلى السماء وسوليفان براق يغلفه ، ولا خلاف بعد ذلك على بقاء الزمن الأفقي واقفاً بلا حراكٍ ، هناك ، على بعد فرسخين من حفرة (وأد البنات) ! . فالمهم عند ممثل نظام الحكم العائلي الإماراتي في الولايات المتحدة أن يستخدم مفردة (العلمانية) في أحاديثه الصحفية ومقابلاته التلفزيونية لعله بذلك يُنسب إلى طبقة الفلاسفة وربما يُشار له بمخترع الحكم العلماني بطبعته الأحدث في الشرق الأوسط حتى لو فهم العلمانية من قفاها وفسرها على أنها طريقة عيال زايد في الحكم وإدارة شؤون الرعية تحت الشعار السوبرعلماني : ما لله لله وما للإمارات لعيال زايد ! .

وإلا فلينتشلنا المنقذ العتيبة من تخبطنا في عتمتنا ويدلنا بضياء فلسفته على البُنية التي ستكون عليها المملكة العربية السعودية بعد أن (تتعلمن) على يديه وعما إذا ما ستصبح هي دنمارك الخليج العربي أم هولندا الشرق الأوسط ، وهل (مثلا لا حصراً) من شأن إمارة كإمارة أبو ظبي أن تستتبع علمانيتها العتيبية بالديمقراطية لكي تكتمل الصورة الكرنفالية فيقتدي ولي العهد محمد بن زايد بوليّة عهد مملكة السويد فيكتوريا لتقتصر بذلك مهامه الدستورية على إفتتاح المدارس والإحتفال بالأعياد الوطنية وتشريف الفعاليات الفولكلورية ؟! .

تنص المادة الأولى من الباب الاول للنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على مايلي : ( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ، ذات سيادة تامة ، دينها الإسلام ، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) . فهل من الطبيعي أن يتخيل أحدنا أننا على أبواب مملكة سعودية دستورها علماني ؟! . هذا تصور يتجاوز البلاهه إلى الخبل بالنظر إلى واقع الحال على جميع الصعد ، إلا إذا كان العتيبة يتحدث من موقع (العارف) إن لم يكن المشرف على عملية تحول تاريخي ستغدو بموجبه دول الخليج العربي (ناقصاً قطر) أنموذجاً لأحدث النظم العلمانية بالدساتير الديمقراطية ، أما لماذا استبعد العتيبة دولة قطر من الزفة العلمانية هذه فلأن قناة الجزيرة تسمي ضحايا الإرهاب الصهيوني (شهداء) ، وهذا بحد ذاته كفر مبين بشروط ومبادئ العلمانية القادمة كما تبشر بها قنوات العربية وسكاي نيوز عربية ! .

رحماك يا الله ، وكأنه لا تكفينا الشطحات الفكرية الفذة لداهية العصر (ضاحي خلفان) صاحب المعجزات النورانية التويترية حتى يخرج علينا يوسف العتيبة بفتوحاته الفلسفية التي جبّت بل جندلت كل ما قبلها وما حولها من فلسفات فإذا بالتاريخ البشري يتمفصل إلى : ما قبل علمانية فولتير عيال زايد وما بعدها ! .

مهند بتار