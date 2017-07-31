أكد الأمير محمد بن سلمان، أن الاتصالات التي قام بها والده، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مؤخرا مع العديد من زعماء دول العالم تكللت بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، رفع الأمير بن سلمان الشكر والعرفان لجهود الملك سلمان التي أسهمت بإعادة الاستقرار والطمانينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم انطلاقا من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان. بحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

يذكر ان صحيفة إسرائيلية نسفت تماما هذه الإدعاءات بالأمس. وأشارت إلى ان فتح بوابات الأقصى جاء بسبب الخشية من إنتفاضة فلسطينية بوجه الإحتلال.

ولاقت هذه الإدعاءات سخرية كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً بعد أن سطر المقدسيون مقاومة قوية للإجاءات الإسرائيلية.