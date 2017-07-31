أكد الأمير محمد بن سلمان، أن الاتصالات التي قام بها والده، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مؤخرا مع العديد من زعماء دول العالم تكللت بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.
وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، رفع الأمير بن سلمان الشكر والعرفان لجهود الملك سلمان التي أسهمت بإعادة الاستقرار والطمانينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم انطلاقا من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان. بحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.
يذكر ان صحيفة إسرائيلية نسفت تماما هذه الإدعاءات بالأمس. وأشارت إلى ان فتح بوابات الأقصى جاء بسبب الخشية من إنتفاضة فلسطينية بوجه الإحتلال.
ولاقت هذه الإدعاءات سخرية كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً بعد أن سطر المقدسيون مقاومة قوية للإجاءات الإسرائيلية.
2 تعليقات علي “صدقوا كذبتهم.. محمد بن سلمان يشكر والده الملك لجهوده في فتح المسجد الأقصى”
دولة آل سلول دولة مسخرة عميلة لاسرائيل وأمريكا ولكل من رغب وأكبر عدو للاسلام والمسلمين. يا رب زلزل الارض من تحت آل سلول وآل خريان وأرنا فيهم يوما تشتفي فيه قلوبنا من هؤلاء الكفار أعداء الدين.
إن الإسلام والأقصى والحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسلمين كلهم براء من سلمان وابنه وآل سعود أجمعين۔۔۔إن آل سعود هم ألد أعداء الإسلام والمسلمين بل إنهم أخطر على مقدسات الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين۔۔۔
إن سلمان وابنه ليست لهما سيادة ولو حتى على بلاطة سيراميك في حمامات قصورهم، ولا قيمة لهم ولا وزن في ميزان الدول المحترمة ذات التأثير والنفوذ في المجتمع الدولي۔۔۔إنهم ليسوا أكثر من تيوس تمتلك ثروات هائلة من المال۔۔۔سفيه معه مال لن يكون إلا وبالا عليه۔۔۔