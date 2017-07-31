اضطر حارس السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قام بقتل أردنييْن اثنين، وعائلته إلى إخلاء منزلهم في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وذلك في أعقاب نشر صحيفة “الغد” الأردنية صورته.

ونشرت “الغد” صورة الهوية الدبلوماسية الصادرة عن إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وتُظهر أن اسم المجرم القاتل هو “زيف حاي موردخاي مويال”.

ومنحت الهوية لزيف بصفته ملحقا في السفارة الإسرائيلية بعمان. وقد صدرت الهوية في العاشر من آب (أغسطس) 2016 وصالحة لغاية العاشر من آب (أغسطس) 2017.

وقتل الحارس الاسرائيلي كلا من الفتى محمد الدوايمة والطبيب بشار الحمارنة الأحد الماضي في حادثة فجرت أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل وأثارت سخطا شعبيا واسعا في الأردن بسبب الطريقة التي تعاملت بها السلطات الاردنية مع تلك الحادثة.

وسمحت السلطات الأردنية لطاقم السفارة كاملا بالمغادرة بمن فيهم حارس الأمن قاتل الأردنيين.

ونقلت القناة العاشرة عن العائلة أنها تخشى من محاولة عناصر فلسطينية التعرض لحياة ابنها، في أعقاب نشر اسمه وصورته على الإعلام، في حين يعيش الحارس منذ عودته بمكان بعيد عن منزل العائلة.