أثار مظهر المذيعة الإنجليزية هيلين سكيلتون المثير أثناء تغطيتها لبطولة العالم للسباحة، التي أقيمت في في مدينة بودابست بالمجر، ضجة واسعة.

ظهرت المذيعة الحسناء التي تبلغ من العمر 34 عاما، وهي مرتدية فستانًا أبيض مثيرا، أثناء تقديمها برفقة كل من مارك فورستر وريبيكا أديلتون خلال المنافسات.

ولا تعد هذه، المرة الأولى التي تلفت خلالها “سكيلتون” الأنظار أثناء تقديمها لمنافسات رياضية، إذ سبق لها خلال تغطية قناة BBC للألعاب الأوليمبية الصيفية في ريو دي جانيرو البرازيلية، أن ظهرت في الاستوديو عارية الفخدين.

تعتبر المذيعة الحسناء ذات شعبية كبيرة وتثير دائما الجدل بتصرفاتها.