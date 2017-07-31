وصف المعارض السعودي ورئيس المكتب السياسي للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ومؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح والمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور سعد الفقيه منع السعودية للقطريين من أداء مناسك الحج لهذا العام بالانحطاط الأخلاقي.

وقال “الفقيه” في مقطع فيديو نشره عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ورصدته “وطن”: “أن وضع العراقيل أمام الحجاج القطريين أمر مضحك”، متعجبا من كون السعودية تزيد أعداد الحجاج العراقيين ومنح ميليشيات الحشد الطائفية 1800 تأشيرة!.

وأضاف أن حجة السعودية في قطع علاقاتها مع قطر هو علاقتها مع إيران وفي نفس الوقت تسهل إجراءات حج الإيرانيين، مشيرا إلى طلب بعض السياسيين القطريين من السعودية بمعاملة حجاج قطر أسوة بمعاملة الحجاج الإيرانيين.

وأكد “الفقيه” على أن استخدام الحج كأداة للي الذراع وطرد المعتمرين القطريين في بداية الازمة الخليجية ومنعهم من اداء العمرة إلا بشروط “قاسية”، ليس إلا دناءة ومستوى “سافل”، وهو ما يعكسه الإعلام السعودي الذي انحدر لمستوى “سافل ومنط” أيضا، وفقا لقوله.