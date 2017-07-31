تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لعضو الكنيست العربي ورئيس الحركة العربية للتغيير، الدكتور أحمد الطيبي، وهو ينشد الأغنية الفلسطينية الشهيرة “جنة جنة جنة.. تسلم ياوطنا”، أثناء عقد جلسة الكنسيت التي عقدت الأحد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “الطيبي” أمام اعضاء الكنيسيت وسط تشويش متعمد على كلمته عن اللحمة الوطنية بين الفلسطينيين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين، أثناء دفاعهم عن المسجد الأقصى في الازمة الاخيرة.

وتساءل: ” ماذا كان رد المقدسيين وشباب الداخل مسلمين ومسيحيين في هذه البلد التي يوجد فيها كنائس ومساجد؟”، موضحا كيف قابلوا اعتداءات الشرطة الإسرائيلية عليهم التي اطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه.

وأجاب على تساؤله قائلا: “كانوا يقولون جنة جنة جنة..تسلم يا وطنا.. والله يا وطنا..يا أبو قليب الطيب..حتى نارك جنة”.