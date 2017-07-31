انتقد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، استقبال المملكة العربية السعودية لزعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، ومن قبله وزير الداخلية قاسم الأعرجي؛ باعتبارهم قادة ميدانيين “خطيرين”، مؤكدا أن الامور “لا تبشر بخير بسبب كثرة الاحباطات والإخفاق في السياسات الخليجية”.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التقارب السعودي مع ميليشيات الحشد الشعبي هذه الايام تقارب غير مسبوق و لقد ولى زمن التفاؤل بسبب كثرة الاحباط و الاخفاق في السياسات الخليجيه”.

التقارب السعودي مع ميليشيات الحشد الشعبي هذه الايام تقارب غير مسبوق و لقد ولى زمن التفاؤل بسبب كثرة الاحباط و الاخفاق في السياسات الخليجيه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣١ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة أخرى: “حافظت الكويت على درجة منضبطه في علاقتها مع المكونات السياسيه العراقيه ولم تستقبل غير المدنيين والغريب ان المملكه استقبلت قادة ميدانيين خطرين”.

حافظت الكويت على درجة منضبطه في علاقتها مع المكونات السياسيه العراقيه ولم تستقبل غير المدنيين والغريب ان المملكه استقبلت قادة ميدانيين خطرين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣١ يوليو، ٢٠١٧

وأوضح “الدويلة” أنه “وكمبدأ عام نرحب بكل الاعمال التي من شانها ان تحفظ الامه و تبعد شبح الحروب و الانقسامات لكن الاخفاقات الكبيرة في تقدير الامور لا تبشر بخير”.

وكمبدأ عام نرحب بكل الاعمال التي من شانها ان تحفظ الامه و تبعد شبح الحروب و الانقسامات لكن الاخفاقات الكبيرة في تقدير الامور لا تبشر بخير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣١ يوليو، ٢٠١٧

وأشار إلى “تزامن التقارب السعودي العراقي على المستوى الرسمي والحزبي الشيعي مع التوتر في العلاقات بين الكويت وايران و اغلاق المكاتب و تقليل الدبلوماسيين”.

تزامن التقارب السعودي العراقي على المستوى الرسمي والحزبي الشيعي مع التوتر في العلاقات بين الكويت وايران و اغلاق المكاتب و تقليل الدبلوماسيين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣١ يوليو، ٢٠١٧

واعتبر “الدويلة” أنه “من حق السعودية ان ترتاب من اي تحرك يمكن ان يشكل تهديد لمصالحها ومن حق الكويت ايضا ذلك وفي السابق كانت مثل هذه التحركات متفق عليها واليوم اشك”.

من حق السعودية ان ترتاب من اي تحرك يمكن ان يشكل تهديد لمصالحها ومن حق الكويت ايضا ذلك وفي السابق كانت مثل هذه التحركات متفق عليها واليوم اشك — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣١ يوليو، ٢٠١٧

وأعرب “الدويلة” عن تمنيه ” ان تشرح الرياض سياستها الجديده و تطلعاتها من التقارب مع شيعة العراق لباقي دول التعاون حتى تتبدد الشكوك و تزول الاوهام و نطرد ابليس”.

نتمنى ان تشرح الرياض سياستها الجديده و تطلعاتها من التقارب مع شيعة العراق لباقي دول التعاون حتى تتبدد الشكوك و تزول الاوهام و نطرد ابليس — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣١ يوليو، ٢٠١٧

واختتم “الدويلة” تدويناته بالتأكيد على أن “التحركات السياسيه في منطقة الخليج خارج نطاقات المنطق و خارج السياق التاريخي و مليئ بالفبركات و الكذب حتى صرنا لا نثق بأي قول ولا صورة”.

التحركات السياسيه في منطقة الخليج خارج نطاقات المنطق و خارج السياق التاريخي و مليئ بالفبركات و الكذب حتى صرنا لا نثق بأي قول ولا صورة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣١ يوليو، ٢٠١٧

وكان زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي البارز مقتدي الصدر، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، الاحد، بدعوة رسمية من الرياض، حيث كان في استقباله السفير السعودي السابق في العراق ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الحالي، ثامر السبهان.

وجاءت هذه الزيارة، بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للسعودية واستقباله من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن كانت وسائل الإعلام السعودية تهاجمه وتصفه بمخبر قاسم سليماني المدلل في العراق.