استمرارا لخطاب الإسفاف وفي تهجم صريح، وصف وسيم يوسف، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، عددا من علماء الخليج بينهم “القرضاوي” و”العودة” بـ”مشايخ الغفلة”، التغريدة التي دفعت النشطاء للرد عليه بتغريدات هجومية لاذعة.

ونشر وسيم يوسف في تغريدة له عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، صورا حوت تغريدات قديمة لعدد من مشايخ الخليج، واصفا إياهم بـ”مشايخ الغفلة”.. حسب زعمه.

وهاجم عدد كبير من النشطاء تغريدة الداعية الإماراتي المجنس، الذي وصفوه بأنه “عبد الدرهم”.

حيث غرد “دينار” قائلا:” لم يبقى شيخ في المملكة الا وطعنت في دينه الله يرينا فيك يوم اسود كيوم عاد وثمود”

لم يبقى شيخ في المملكة الا وطعنت في دينه الله يرينا فيك يوم اسود كيوم عاد وثمود — دينار (@YmUARd2JAJ2iR9j) July 31, 2017

وقال “khalid alhadrame‏ “:”من مفسر احلام الى داعية فتنه . هذا ما علمك اياه القران .والله لوجلست مفسر احلام افضلك .”

من مفسر احلام الى داعية فتنه . هذا ما علمك اياه القران .والله لوجلست مفسر احلام افضلك . — khalid alhadrame (@khadrame1) July 31, 2017

بينما علق “محمد عبد الرحمن” بقوله:”والله لا ادري ما ذا اقول تستحق اقذع السب ولكن سأقول لك سلاما”

والله لا ادري ما ذا اقول تستحق اقذع السب ولكن سأقول لك سلاما — محمد عبد الرحمن (@yh6DbvrasBjXdLT) July 31, 2017

وأضاف “Eng.Khalid”:”اتقِ الله يارجل وكفاك فجوراً في الخصومة، هم عند الله أفضل منك ونحسبهم كذلك، فضلاً عن محبتهم في قلوب خلقه. الله المستعان !”

اتقِ الله يارجل وكفاك فجوراً في الخصومة، هم عند الله أفضل منك ونحسبهم كذلك، فضلاً عن محبتهم في قلوب خلقه. الله المستعان ! — Eng.Khalid (@HcEngineer) July 31, 2017

كما غردت “هند بنت خليفة”:”انت ماتسوى ربع العوده فلا تتكلم على المشايخ الشرفاء ياعبد الدرهم. مصدق نفسك يالرويبضه”

انت ماتسوى ربع العوده فلا تتكلم على المشايخ الشرفاء ياعبد الدرهم. مصدق نفسك يالرويبضه — هند بنت خليفة (@tMtQvtBxPKG2iYY) July 31, 2017

وذكر المغرد “majed‏”:”مهما تكلم هذا المنافق وسيم بدس سمه ف الدين ونطق به يبقى وسيم أنجس من ذيل الكلب لأنه خبيث ومنافق وهدفهم هو وحكومته الصهيونيه الأسلام وتدميره”

مهما تكلم هذا المنافق وسيم بدس سمه ف الدين ونطق به يبقى وسيم أنجس من ذيل الكلب لأنه خبيث ومنافق وهدفهم هو وحكومته الصهيونيه الأسلام وتدميره — majed (@ftpeErhJ0F6r7c9) July 31, 2017

وغرد أيضا حساب”The Beauty Mind”:”وسيم وضعك مثل الرقاصه ..حضرتك ترقص ومحمد بن زايد يرمي عليك الدراهم .. وهزي يا وسيم”

وسيم وضعك مثل الرقاصه ..حضرتك ترقص ومحمد بن زايد يرمي عليك الدراهم وهزي يا وسيم — The Beauty Mind (@beautiymaind) July 31, 2017

وعلق “سعد الشمري” بقوله:”اشخشيخ وسيم . دول الخليج بغنى عن امثالك لتنضر لهم خلك في توزيع الابتسامات .. شوف الخمارات والمراقص الى عندك انكر عليهم … ياشخشيخ”