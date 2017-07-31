استمرارا لخطاب الإسفاف وفي تهجم صريح، وصف ، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، عددا من الخليج بينهم “القرضاوي” و”العودة” بـ”مشايخ الغفلة”، التغريدة التي دفعت النشطاء للرد عليه بتغريدات هجومية لاذعة.

 

ونشر وسيم يوسف في تغريدة له عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، صورا حوت تغريدات قديمة لعدد من مشايخ الخليج، واصفا إياهم بـ”مشايخ الغفلة”.. حسب زعمه.

 

وهاجم عدد كبير من النشطاء تغريدة الداعية الإماراتي المجنس، الذي وصفوه بأنه “عبد الدرهم”.

 

حيث غرد “دينار” قائلا:” لم يبقى شيخ في المملكة الا  وطعنت في دينه الله يرينا فيك يوم اسود كيوم عاد وثمود”

 

وقال “khalid alhadrame‏ “:”من مفسر احلام الى داعية فتنه . هذا ما علمك اياه القران .والله لوجلست مفسر احلام افضلك .”

بينما علق “محمد عبد الرحمن” بقوله:”والله لا ادري ما ذا اقول  تستحق اقذع السب ولكن سأقول لك سلاما”

وأضاف “Eng.Khalid”:”اتقِ الله يارجل وكفاك فجوراً في الخصومة، هم عند الله أفضل منك ونحسبهم كذلك، فضلاً عن محبتهم في قلوب خلقه. الله المستعان !”

 

كما غردت “هند بنت خليفة”:”انت ماتسوى ربع العوده فلا تتكلم على المشايخ الشرفاء ياعبد الدرهم. مصدق نفسك يالرويبضه”

وذكر المغرد “majed‏”:”مهما تكلم هذا المنافق وسيم بدس سمه ف الدين ونطق به يبقى وسيم أنجس من ذيل الكلب لأنه خبيث ومنافق وهدفهم هو وحكومته الصهيونيه الأسلام وتدميره”

وغرد أيضا حساب”The Beauty Mind”:”وسيم وضعك مثل الرقاصه ..حضرتك ترقص ومحمد بن زايد يرمي عليك الدراهم .. وهزي يا وسيم”

 

وعلق “سعد الشمري” بقوله:”اشخشيخ وسيم . دول الخليج بغنى عن امثالك لتنضر لهم  خلك في توزيع الابتسامات .. شوف الخمارات والمراقص الى عندك انكر عليهم … ياشخشيخ”