ألجم وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية, أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي, في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك فيما يتعلق بقمة الرياض 2014، حيث أكد العطية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصر على أن تكون صيغة البيان ملزمة لكافة دول الخليج، على عكس ما كانت تريده بعض الدول الخليجية، من أن تكون الصيغة ملزمة لقطر وحدها.

ونشر قرقاش المعروف عنه تغريداته المثير للجدل تغريدة مثيرة جاء فيها ” موقف كنت شاهدا عليه في اجتماع فاصل قاده الملك الراحل والفقيد العظيم، بو خالد معدن نادر من الرجال في مواقفه وقراءته للأحداث وحرصه على الخليج، ويقصد موقف الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود “.

ورد العطية قائلا «وأنا أيضا كنت شاهد عيان عندما حاول البعض (بحسن نية طبعا)، أن يقنعوا الامير بتوقيع الورقة التي كانت موجهة ضد قطر ولكن سمو الأمير أبى أن يوقع حتى تم تغيير الورقة لتكون ملزمة للجميع».

وانا أيضا كنت شاهد عيان عندما حاول البعض ( بحسن نيه طبعا):يتبع — Khalid M Al-Attiya (@kbmalattiya) July 31, 2017